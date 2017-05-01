В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» встретили 24-миллионного посетителя, сообщили БЕЛТА в учреждении.





Юбилейный гость побывал в крепости в апреле. 24-миллионным посетителем стала туристка, которая приехала в составе женской группы из городов-героев Москвы и Севастополя. Счастливице вручили памятный сертификат и сувениры. Сотрудники мемориала провели для гостей экскурсию.

Официальный отсчет туристических посещений в Брестской крепости начался с 8 ноября 1956 года, когда был открыт Музей обороны. В то время в двух экспозиционных залах размещалось всего 13 фотографий. Тогда за год цитадель над Бугом посещали до 60 тыс. человек. Сегодня в мемориале уже приняли гостей из 140 стран. В крепость ежегодно приезжают более 420 тыс. путешественников, 8 тыс. экскурсионных групп, для которых организовывается более 300 культурно-образовательных мероприятий.