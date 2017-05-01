﻿ Двое рыбаков из Речицкого района "наловили" рыбы почти на 17 тысяч рублей. 21.by
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Двое рыбаков из Речицкого района "наловили" рыбы почти на 17 тысяч рублей

02.05.2017 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Речицкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за незаконную добычу рыбы, из-за которой природе нанесен ущерб в особо крупном размере, сообщает «Дняпровец».

Двое жителей деревни Казазаевка Речицкого района в запретное на вылов всех видов рыб время с помощью сетей и лодки незаконно добыли 138 особей различных видов. Рыбаков задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В Гомельской области с 20 марта по 18 мая действует запрет на вылов всех видов рыб, кроме любительского рыболовства, осуществляемого только одной удочкой с одним крючком. Можно ловить рыбу и на один спиннинг с искусственной приманкой — с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком, в светлое время суток с берега или искусственных сооружений.

 
 
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Двое мужчин в запретное время на вылов всех видов рыб с помощью сетей и лодки незаконно добыли 138 особей различных видов.

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