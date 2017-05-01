Речицкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за незаконную добычу рыбы, из-за которой природе нанесен ущерб в особо крупном размере, сообщает « Дняпровец ».

Двое жителей деревни Казазаевка Речицкого района в запретное на вылов всех видов рыб время с помощью сетей и лодки незаконно добыли 138 особей различных видов. Рыбаков задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В Гомельской области с 20 марта по 18 мая действует запрет на вылов всех видов рыб, кроме любительского рыболовства, осуществляемого только одной удочкой с одним крючком. Можно ловить рыбу и на один спиннинг с искусственной приманкой — с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком, в светлое время суток с берега или искусственных сооружений.