МИНСК, 2 мая — Sputnik. Военные награды родителей хранятся в семье хореографа и балетмейстера Валентина Елизарьева как настоящее сокровище. А с военных фотографий смотрит молоденькая немного испуганная девчонка и бравый лейтенант, ставший офицером после трехмесячных ускоренных курсов, куда его направили после тяжелого ранения. Они познакомились и поженились на войне. Валентин Николаевич рассказывает об этом с теплом:

— Мои родители оба воевали. У мамы трагическая судьба, ей довелось пережить голодомор на Украине в начале 30-х годов. Она была очень большим жизнелюбом. Когда все стало совсем плохо, она кушала листья, обдирала кору с деревьев, ей очень хотелось жить. А вот родители на ее уговоры не поддались, делать этого не стали — умерли от голода. Погибла и старшая сестра — мама рассказывала, она была большой красавицей. После того как похоронили родных, двое старших братьев взяли мою маму и побежали куда глаза глядят. Спасаясь от голода, они оказались в Сочи, там мама пошла учиться в школу.



© Фото: из личного архива В. Елизарьева Вот таких стрелков истребительного батальона выставляли против бойцов дивизии "Эдельвейс"

Альпийские стрелки не тронули вчерашних школьниц

…Дивизия "Эдельвейс" уже стояла на подступах к Сочи. И в армию тогда мобилизовали всех, поголовно. Мама училась в девятом классе в женской школе. Весь ее класс был мобилизован. Им выдали английские каски, русские шинели и американские ботинки с негнущимися подошвами, полученные по ленд-лизу. За неделю они прошли школу молодого бойца и были направлены в Красную Поляну.

Девочкам выдали царские трехлинейки, каждая в 16 килограммов весом, и поставили их охранять позиции Красной армии. Днем шли бои, а ночью девочки охраняли орудия. Там очень красиво, в горах. Сейчас в этих местах разместили олимпийские объекты.



© Фото: из личного архива В. Елизарьева Валентин Елизарьев признается, что родители не любили рассказывать о войне

Сколько девочка может простоять на морозе с 16-килограмовой трехлинейкой? На северном Кавказе в горах ночи очень холодные. Но не от холода они цепенели — от ужаса, когда совсем рядом мимо них проезжали на лошадях стрелки "Эдельвейса". Они слышали их разговоры, даже песни. Это была особая дивизия вермахта, сформированная из коренных жителей горных районов Германии и Австрии. Они обладали лучшей на тот момент в немецкой армии экипировкой и спецснаряжением. Прицелы в их оружии были отрегулированы так, что они могли вести огонь практически вертикально вверх и вниз, они умели скрытно передвигаться в горах и были по-настоящему опасными противниками. Но они не тронули этих маленьких девочек в огромных шинелях. Видели, наверное, что совсем дети. Этот эпизод мама запомнила на всю жизнь.



© Фото: из личного архива В. Елизарьева Елена Елизарьева - в первом ряду, вторая справа, с одноклассницами, которые стали боевыми подругами

Последний санитарный поезд

Мои родители познакомились на войне. И поженились. После войны мама закончила школу, получила образование. Она всю жизнь была бухгалтером. Дослужилась до главного бухгалтера Академии наук Азербайджана.

Отец во время войны был на западной Украине — там стояло соединение, в котором он служил. Он был командиром орудия. На пятый день войны рядом с ним разорвался снаряд, он был очень тяжело ранен и по счастливой случайности попал в последний санитарный поезд, который увез его в тыл. Он попал на Урал, а потом на Кавказ, в Тбилиси. Недалеко проходит турецкая граница, а поскольку Турция была в коалиции с Германией против СССР, там держали огромную армию. И там мои родители познакомились. После войны у них родилось трое детей.



© Фото: из личного архива В. Елизарьева Николай Елизарьев (в центре) с фронтовыми друзьями

Что интересно — у родителей свидетельство о браке было на русском и грузинском языках, а у меня свидетельство о рождении — на русском и азербайджанском — семья тогда переехала в Баку. Так что в наших семейных документах — вся география бывшего СССР и полный интернационал.

Счастье, одно на всех

О войне родители рассказывали редко. Но многие годы они переписывались со своими фронтовыми друзьями, часто ездили в гости друг к другу. Я помню, как к маме в гости приезжали ее боевые подруги. Но они всегда говорили как-то о жизни, о будущем — не о войне. Во всяком случае, в моем присутствии. Отец тоже не любил вспоминать войну и на расспросы отвечал: грязь, кровь — зачем тебе это?

А вот о чем любили оба вспоминать — так это о том, как встретили Победу. Какое было всеобщее ликование и братание! На Кавказе ведь разные были настроения и по отношению к советской власти, и к немцам. Но когда объявили Победу — даже незнакомые люди кидались в объятия друг к другу, это был день всеобщего ликования, одного большого счастья на всех.