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Регистрация на ЦТ началась для абитуриентов в Беларуси

02.05.2017 00:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Регистрация для участия в централизованном тестировании (ЦТ) началась в Беларуси со вторника 2 мая, сообщили Sputnik в Министерстве образования республики.

Регистрация на ЦТ началась для абитуриентов в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сдача ЦТ – необходимый этап вступительной кампании в вузы для большинства абитуриентов. От тестирования освобождены лишь олимпиадники, выпускники педагогических классов при поступлении на педагогические специальности и некоторые другие категории абитуриентов.

Регистрация на централизованное тестирование продлится до конца месяца. Сдача одного предмета в рамках ЦТ будет стоить в этом году 2,3 рубля.

Абитуриенты могут сдавать до четырех испытаний на централизованном тестировании, из них обязателен тест по одному из государственных языков. Другие предметы абитуриенты могут выбирать самостоятельно.

Первое ЦТ пройдет уже 12 июня – по белорусскому языку. Выдача сертификатов централизованного тестирования начнется 13 июля, после чего стартует подача документов в белорусские вузы.

Подробный график проведения ЦТ в 2017 году, пункты регистрации для участия в тестировании и другая актуальная информация по экзаменам – в инфографике Sputnik >> 

 
Теги: Минск
 
 
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Первое централизованное тестирование пройдет уже 12 июня – по белорусскому языку.

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