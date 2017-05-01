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В Скиделе начнет работать велобиблиотека

02.05.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В Скиделе с 9 мая начнет курсировать необычная велобиблиотека, которая будет обслуживать на дому пенсионеров, ветеранов, инвалидов, всех тех, кто сам не может посетить библиотеку, сообщает БЕЛТА.


Фото: indiegogo.com, носит иллюстративный характер

«Уже куплен специальный велосипед, оснащенный корзинjq для книг. Этот проект — Book Bike — направлен на продвижение книги и чтения в обществе, вовлечение людей в процесс чтения. Велобиблиотека будет обслуживать на дому пенсионеров, ветеранов, инвалидов, всех тех, кто сам не может посетить библиотеку. Для такой категории граждан книги станут более доступными», — рассказала заместитель директора по библиотечной работе Гродненского районного культурно-информационного центра Анна Симоненко.

Book Bike — сезонный проект, курсировать велосипед будет с середины весны до середины осени, а также принимать участие в крупных городских мероприятиях. «Помимо книг и буклетов водитель необычного велосипеда будет раздавать флаеры-приглашения в библиотеку. Велобиблиотека будет осуществлять адресные поздравления на дому», — рассказала Анна Симоненко.

Также 9 мая жителям Скиделя предложат принять участие в необычном флешмобе «Читающая остановка»: у горожан спросят, как пройти в библиотеку. Те, кто сможет назвать правильный адрес, будут награждены специальными призами, остальным вручат памятки о времени работы библиотеки, книжных новинках и пользе чтения.

 
 
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Book Bike - сезонный проект, курсировать велосипед будет с середины весны до середины осени, а также принимать участие в крупных городских мероприятиях.

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