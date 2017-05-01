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В Скиделе начнет работать велобиблиотека
02.05.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by
В Скиделе с 9 мая начнет курсировать необычная велобиблиотека, которая будет обслуживать на дому пенсионеров, ветеранов, инвалидов, всех тех, кто сам не может посетить библиотеку,
«Уже куплен специальный велосипед, оснащенный корзинjq для книг. Этот проект — Book Bike — направлен на продвижение книги и чтения в обществе, вовлечение людей в процесс чтения. Велобиблиотека будет обслуживать на дому пенсионеров, ветеранов, инвалидов, всех тех, кто сам не может посетить библиотеку. Для такой категории граждан книги станут более доступными», — рассказала заместитель директора по библиотечной работе Гродненского районного культурно-информационного центра Анна Симоненко.
Book Bike — сезонный проект, курсировать велосипед будет с середины весны до середины осени, а также принимать участие в крупных городских мероприятиях. «Помимо книг и буклетов водитель необычного велосипеда будет раздавать флаеры-приглашения в библиотеку. Велобиблиотека будет осуществлять адресные поздравления на дому», — рассказала Анна Симоненко.
Также 9 мая жителям Скиделя предложат принять участие в необычном флешмобе «Читающая остановка»: у горожан спросят, как пройти в библиотеку. Те, кто сможет назвать правильный адрес, будут награждены специальными призами, остальным вручат памятки о времени работы библиотеки, книжных новинках и пользе чтения.
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Book Bike - сезонный проект, курсировать велосипед будет с середины весны до середины осени, а также принимать участие в крупных городских мероприятиях.
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