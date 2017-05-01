Министр труда не видит проблем с безработицей в стране и уверена, что ситуация стабильна. Ирина Костевич также заявила, что приказ президента трудоустроить безработных до 1 мая чиновники выполнили.

Ирина Костевич рассказала накануне, что в апреле в регионах была развернута программа по массовому трудоустройству. По словам министра, чиновники «дошли до каждого человека», в результате чего было трудоустроено 85 тысяч человек. «Кто хотел, то, конечно, был трудоустроен», - отметила министр труда.

По словам Ирины Костевич, на рынке труда Беларуси сложилась стабильная ситуация, число занятых в экономике выросло на 5,6 тысяч человек, наблюдается положительная динамика по трудоустройству.

На этом оптимизм министра не иссяк. Глава Минтруда и соцзащиты рассказала также о том, что в Беларуси наблюдается положительная динамика по созданию новых рабочих мест . Их в этом году, отметим, президент приказал создать 70 тысяч.

Напомним, что приказ трудоустроить всех безработных едва ли не «именем революции», как это обычно делается в нашей стране, отдал Александр Лукашенко. Во время одного из совещаний в марте президент приказал чиновникам трудоустроить абсолютно всех безработных .

«К 1 мая все должны быть трудоустроены. И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут», - подчеркнул Лукашенко. При этом по официальным данным, безработица в 2016 году достигла 5,8% от экономически активного населения, или около 400 тысяч человек от 7 миллионов трудоспособного населения страны. Сам президент, говоря о тунеядцах, также называл цифру в 300-400 тысяч человек, не участвующих в финансировании госрасходов.

«Многие хотят работать, большие деньги иметь, а в школе даже двойки не получали. Жизнь изменилась. Вы можете критиковать меня как угодно. Будут у вас другие президенты, и, если они захотят удержать страну, будут проводить такую же политику. Не можем мы себе позволить, когда в стране 350 тыс., как они называют себя - «тунеядцев», ничего не делают. Это разве нормально?», - говорил Лукашенко в апреле.

При этом официальная статистика говрит о безработице следующее. По данным Национального статистического комитета, в экономике Беларуси в марте 2017 года было занято 4 млн 372,6 тыс. человек, годом ранее — 4 млн 443,8 тыс. То есть за год количество занятых в экономике граждан сократилось на 71,2 тыс. человек. По данным Министерства труда и социальной защиты численность зарегистрированных безработных на конец марта 2017 года составила 43,4 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта 2017 года 1% от экономически активного населения