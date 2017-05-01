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В Минтруда рапортовали о массовом трудоустройстве безработных
02.05.2017 10:29 — Новости Общества | БДГ
Министр труда не видит проблем с безработицей в стране и уверена, что ситуация стабильна. Ирина Костевич также заявила, что приказ президента трудоустроить безработных до 1 мая чиновники выполнили.
Ирина Костевич рассказала накануне, что в апреле в регионах была развернута программа по массовому трудоустройству. По словам министра, чиновники «дошли до каждого человека», в результате чего было трудоустроено 85 тысяч человек. «Кто хотел, то, конечно, был трудоустроен», - отметила министр труда.
По словам Ирины Костевич, на рынке труда Беларуси сложилась стабильная ситуация, число занятых в экономике выросло на 5,6 тысяч человек, наблюдается положительная динамика по трудоустройству.
На этом оптимизм министра не иссяк. Глава Минтруда и соцзащиты рассказала также о том, что в Беларуси наблюдается положительная динамика по
Напомним, что приказ трудоустроить всех безработных едва ли не «именем революции», как это обычно делается в нашей стране, отдал Александр Лукашенко. Во время одного из совещаний в марте президент приказал чиновникам трудоустроить
«К 1 мая все должны быть трудоустроены. И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут», - подчеркнул Лукашенко. При этом по официальным данным,
«Многие хотят работать, большие деньги иметь, а в школе даже двойки не получали. Жизнь изменилась. Вы можете критиковать меня как угодно. Будут у вас другие президенты, и, если они захотят удержать страну, будут проводить такую же политику. Не можем мы себе позволить, когда в стране 350 тыс., как они называют себя - «тунеядцев», ничего не делают. Это разве нормально?», -
При этом официальная статистика говрит о безработице следующее. По данным Национального статистического комитета, в экономике Беларуси
Борьба с безработицей весьма своеобразными методами идет в стране уже не первый год. Именно отсутствие взаимопонимания в данном вопросе между народом и властью стало причиной небывалого
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Министр труда не видит проблем с безработицей в стране и уверена, что ситуация стабильна. Ирина Костевич также заявила, что приказ президента трудоустроить...
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