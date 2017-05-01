﻿ В Минтруда рапортовали о массовом трудоустройстве безработных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минтруда рапортовали о массовом трудоустройстве безработных

02.05.2017 10:29 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Министр труда не видит проблем с безработицей в стране и уверена, что ситуация стабильна. Ирина Костевич также заявила, что приказ президента трудоустроить безработных до 1 мая чиновники выполнили.

Ирина Костевич рассказала накануне, что в апреле в регионах была развернута программа по массовому трудоустройству. По словам министра, чиновники «дошли до каждого человека», в результате чего было трудоустроено 85 тысяч человек. «Кто хотел, то, конечно, был трудоустроен», - отметила министр труда.

По словам Ирины Костевич, на рынке труда Беларуси сложилась стабильная ситуация, число занятых в экономике выросло на 5,6 тысяч человек, наблюдается положительная динамика по трудоустройству.

На этом оптимизм министра не иссяк. Глава Минтруда и соцзащиты рассказала также о том, что в Беларуси наблюдается положительная динамика по созданию новых рабочих мест. Их в этом году, отметим, президент приказал создать 70 тысяч.

Напомним, что приказ трудоустроить всех безработных едва ли не «именем революции», как это обычно делается в нашей стране, отдал Александр Лукашенко. Во время одного из совещаний в марте президент приказал чиновникам трудоустроить абсолютно всех безработных.

«К 1 мая все должны быть трудоустроены. И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут», - подчеркнул Лукашенко. При этом по официальным данным, безработица в 2016 году достигла 5,8% от экономически активного населения, или около 400 тысяч человек от 7 миллионов трудоспособного населения страны. Сам президент, говоря о тунеядцах, также называл цифру в 300-400 тысяч человек, не участвующих в финансировании госрасходов.

«Многие хотят работать, большие деньги иметь, а в школе даже двойки не получали. Жизнь изменилась. Вы можете критиковать меня как угодно. Будут у вас другие президенты, и, если они захотят удержать страну, будут проводить такую же политику. Не можем мы себе позволить, когда в стране 350 тыс., как они называют себя - «тунеядцев», ничего не делают. Это разве нормально?», - говорил Лукашенко в апреле.

При этом официальная статистика говрит о безработице следующее. По данным Национального статистического комитета, в экономике Беларуси в марте 2017 года было занято 4 млн 372,6 тыс. человек, годом ранее — 4 млн 443,8 тыс. То есть за год количество занятых в экономике граждан сократилось на 71,2 тыс. человек.  По данным Министерства труда и социальной защиты численность зарегистрированных безработных на конец марта 2017 года составила 43,4 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта 2017 года 1% от экономически активного населения

Борьба с безработицей весьма своеобразными методами идет в стране уже не первый год. Именно отсутствие взаимопонимания в данном вопросе между народом и властью стало причиной небывалого подъема социльного недовольства. За первые месяцы года по стране прокатилась волна акций протеста, которые власти жестко подавляли. За несколько месяцев число граждан, которые пострадали за выраженное недовольство социальной политикой государства достигло нескольких сотен человек: людей задерживали, сажали на сутки и давали штрафы. Власти также не отказались от введения тунеядского сбора, но президент приказал Декрет №3 пересмотреть, а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев налог уплатили лишь 54 тыс. человек.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр труда не видит проблем с безработицей в стране и уверена, что ситуация стабильна. Ирина Костевич также заявила, что приказ президента трудоустроить...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси готовятся запустить Витебскую ГЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика