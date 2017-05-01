МИНСК, 2 мая — Sputnik. Конкурс "Лучший дворник Центрального района Минска" стартовал 1 мая, в День Труда, сообщили Sputnik в районной администрации.

Такой конкурс проходит не впервые. Еще в 2002 году лучшего дворника выбирала одна из столичных строительных компаний, победитель отправился в Париж посмотреть, как работают его французские коллеги. В 2014 году в Минске выбирали не только лучшего дворника, но и лучшего уборщика и асфальтобетонщика.

"Руководители жилищно-эксплуатационных участков получили из рук главы администрации района Игоря Бузовского символические путевки для участия в конкурсе, одна из которых для кого-то "превратиться" в туристическую путевку в одну из столиц Европы", — рассказали в райсполкоме.

Как ожидается, победитель конкурса будет награжден путевкой в Рим.

Центральный район Минска возглавляет сейчас Игорь Бузовский, который ранее работал в должности заместителя главы Администрации президента и курировал на этом посту идеологическую работу. До этого Бузовский возглавлял Белорусский республиканский союз молодежи.