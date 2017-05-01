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Лучшего дворника Центрального района Минска отправят в тур по Европе

02.05.2017 10:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Конкурс "Лучший дворник Центрального района Минска" стартовал 1 мая, в День Труда, сообщили Sputnik в районной администрации.

Лучшего дворника Центрального района Минска отправят в тур по Европе
© Flickr/ Alan Levine
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Такой конкурс проходит не впервые. Еще в 2002 году лучшего дворника выбирала одна из столичных строительных компаний, победитель отправился в Париж посмотреть, как работают его французские коллеги. В 2014 году в Минске выбирали не только лучшего дворника, но и лучшего уборщика и асфальтобетонщика.

"Руководители жилищно-эксплуатационных участков получили из рук главы администрации района Игоря Бузовского символические путевки для участия в конкурсе, одна из которых для кого-то "превратиться" в туристическую путевку в одну из столиц Европы", — рассказали в райсполкоме.

Как ожидается, победитель конкурса будет награжден путевкой в Рим.

Центральный район Минска возглавляет сейчас Игорь Бузовский, который ранее работал в должности заместителя главы Администрации президента и курировал на этом посту идеологическую работу. До этого Бузовский возглавлял Белорусский республиканский союз молодежи.

 
Теги: Минск
 
 
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Конкурс на лучшего дворника одного из районов столицы стартовал в День Труда, победителя ждет путешествие в Рим.

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