МИНСК, 2 мая – Sputnik. В конце апреля на Замковой горе произошел крупнейший оползень, который теперь угрожает Костельной башне и остаткам средневековых фортификационных укреплений.

Первые трещины на горе заметили еще в мае прошлого года. Грунт начал проседать у Костельной башни. Работы по укреплению и консервации горы и укреплений замка проводились зимой 2013 года ОАО "Белреставрация", на счету которого уже Мирский и Несвижский замок.

Тогда склон горы был укреплен по специальной технологии. Реставраторы пробурили порядка сотни скважин, которые были заполнены специальным раствором.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Руины Новогрудского замка видели немало трагедий

Реализованный проект вызвал много споров в экспертной среде, а над результатами проведенных работ сейчас и вовсе нависла угроза.

Беларусь рискует потерять знаковый в своей истории памятник. Новогрудский замок – это не просто историческая ценность, а первая столица Великого Княжества Литовского, с которым связана пятисотлетняя история белорусского народа.

Гора Гедимина тоже под угрозой

Схожая проблема возникла в Вильнюсе в феврале этого года с национальным символом – горой Гедимина. Масштабный оползень под башней Гедимина обнажил конструкции, которыми ранее пытались укрепить склоны горы.

Специалисты говорят о том, что причиной разрушений стали грунтовые воды, которые изменили свое течение. В настоящее время разработан проект по спасению исторического достояния. Всего на восстановительные работы выделено 800 тысяч евро.



© Фото: Национальный музей Литвы Археологи работают на горе Гедимина

Реставрационные работы в Вильнюсе должны начаться в мае этого года. При этом сообщается, что работы будут проведены согласно сертифицированным технологиям, которые гарантируют сохранение уникального объекта.

Башня Гедимина – на сегодняшний день единственная уцелевшая часть Верхнего замка некогда столицы Великого Княжества Литовского. Сегодня башня имеет огромное символическое значение в истории современной Литвы. Она стала своеобразным символом Вильнюса и независимой Литвы. Именно на ней впервые в январе 1919 года был поднят флаг суверенной литовской республики.