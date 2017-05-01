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Замковая гора в Новогрудке под угрозой обвала

02.05.2017 10:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая – Sputnik. В конце апреля на Замковой горе произошел крупнейший оползень, который теперь угрожает Костельной башне и остаткам средневековых фортификационных укреплений.

Замковая гора в Новогрудке под угрозой обвала
© ТКМ Мозырь / Кадр с YouTube
Оползень сошел в Мозыре

Первые трещины на горе заметили еще в мае прошлого года. Грунт начал проседать у Костельной башни. Работы по укреплению и консервации горы и укреплений замка проводились зимой 2013 года ОАО "Белреставрация", на счету которого уже Мирский и Несвижский замок.

Тогда склон горы был укреплен по специальной технологии. Реставраторы пробурили порядка сотни скважин, которые были заполнены специальным раствором.

Замковая гора в Новогрудке под угрозой обвала
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Руины Новогрудского замка видели немало трагедий

Реализованный проект вызвал много споров в экспертной среде, а над результатами проведенных работ сейчас и вовсе нависла угроза.

Беларусь рискует потерять знаковый в своей истории памятник. Новогрудский замок – это не просто историческая ценность, а первая столица Великого Княжества Литовского, с которым связана пятисотлетняя история белорусского народа.

Гора Гедимина тоже под угрозой

Схожая проблема возникла в Вильнюсе в феврале этого года с национальным символом – горой Гедимина. Масштабный оползень под башней Гедимина обнажил конструкции, которыми ранее пытались укрепить склоны горы.

Специалисты говорят о том, что причиной разрушений стали грунтовые воды, которые изменили свое течение. В настоящее время разработан проект по спасению исторического достояния. Всего на восстановительные работы выделено 800 тысяч евро.

Замковая гора в Новогрудке под угрозой обвала
© Фото: Национальный музей Литвы
Археологи работают на горе Гедимина

Реставрационные работы в Вильнюсе должны начаться в мае этого года. При этом сообщается, что работы будут проведены согласно сертифицированным технологиям, которые гарантируют сохранение уникального объекта.

Башня Гедимина – на сегодняшний день единственная уцелевшая часть Верхнего замка некогда столицы Великого Княжества Литовского. Сегодня башня имеет огромное символическое значение в истории современной Литвы. Она стала своеобразным символом Вильнюса и независимой Литвы. Именно на ней впервые в январе 1919 года был поднят флаг суверенной литовской республики.

 
Теги: Минск
 
 
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Масштабные работы по консервации и укреплению Замковой горы в Новогрудке были проведены в 2013 году в ходе государственной программы "Замки Беларуси".

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