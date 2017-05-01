Витебские спасатели предотвратили серьезное ЧП — в овраг мог рухнуть 9-этажный дом. ЧП произошло более 10 лет назад — 23 августа 2006 года. О том, как действовали службы города в этой нестандартной ситуации, рассказывает МЧС.





В тот день в Витебске целый день шел сильный ливень. Он размыл грунт и разрушил коллектор возле дома № 26 корпус 1 на улицы «Правды». Рядом с многоэтажкой зиял котлован шириной в 50 и глубиной в 20 метров. Туда рухнул металлический гараж. Огромную яму и дом разделяли каких-то 20 метров.

Спасатели экстренно перекрыли ливневой коллектор и отвели сточные воды. Место обрушения укрепили доломитом и свежим грунтом. О потенциальной опасности оповестили жильцов всех 76 квартир.

Людей начали готовить к эвакуации. Власти города забронировали для них места в гостиницах «Лучеса», «Ветразь», «Витебск», некоторых довезли к близким и родственникам. Правда, нашлись смельчаки, которые, несмотря на уговоры спасателей, не захотели покинуть свои квартиры.





К утру следующего дня, склон котлована надежно укрепили, а часть поврежденного канализационного трубопровода отключили. Жильцы стали возвращаться в свои квартиры.

Но работа продолжилась. Котлован был настолько глубок, что его засыпали весь оставшийся день. Параллельно с этим прокладывали новый канализационный отвод.

Во время ликвидации последствий размыва оврага все службы города работали круглосуточно. Было задействовано около 70 единиц техники, в частности, самосвалы, экскаваторы и бетоновозы.