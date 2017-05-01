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Дожди и температура ниже нормы. В первую декаду мая прохладная погода сохранится

02.05.2017 11:24 — Новости Общества | Tut.by  
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На предстоящей неделе сохранится прохладная и контрастная погода. Средняя декадная температура воздуха по Беларуси ожидается на 2°C ниже климатической нормы. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


Фото: Reuters

В среду, 3 мая, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем по западу республики дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура ночью +1, +6°С, днем +12, +18°С.

В четверг ночью в юго-западных районах, днем преимущественно по юго-западной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха ночью 0, +7°С, по юго-западу +8, +10°С; днем +7, +14°С, по юго-востоку +15, +18°С.

5 мая преимущественно по юго-западной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха ночью 0, +7°С, по юго-западу страны +8, +10°С, по Витебской области при прояснениях до -2°С; днем +10, +17°С, по югу республики до +18°С.

В выходные погода существенно не изменится.

В целом в мае по прогнозам синоптиков средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы, по юго-востоку на 1°C выше нормы (норма +12 +14°С), а месячное количество осадков предполагается больше средних многолетних значений (климатическая норма 49−72 мм).

 
 
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Погоду будут формировать холодные воздушные массы северных широт.

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