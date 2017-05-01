﻿ Горожане просят губернатора разрешить установку креста в "витебских Куропатах". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горожане просят губернатора разрешить установку креста в "витебских Куропатах"

02.05.2017 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Витебске собирают подписи под обращением на имя председателя облисполкома Николая Шерстнева. Горожане просят губернатора разрешить установить поклонный крест на месте массовых захоронений в лесу возле деревни Хайсы Витебского района. Напомним, это место в народе называют «витебскими Куропатами».


В обращении, которое распространили в соцсетях члены инициативной группы «Хайсы», отмечается, что несколько лет назад в этом лесу обнаружили человеческие останки, пролежавшие в земле много лет. Часть их вывезли для изучения и перезахоронения, но многочисленные останки остались лежать в земле.

По мнению горожан, установка креста на этом месте даст возможность всем желающим совершать здесь поминальные молитвы: «Вне зависимости от того, какими будут дальнейшие действия уполномоченных органов по отношению к останкам (эксгумация с последующим перезахоронением либо консервация и организация урочища), это место достойно соответствующего отношения со стороны потомков, соотечественников и государства, чтобы каждый посещающий это место мог, склонив голову, почтить память своих предков, свою историю. Молитва о душах людей, нашедших свое пристанище в лесной глуши вдали от погостов, — то немногое, что мы, как потомки, можем и должны сделать прямо сейчас для сохранения памяти».

Кроме того, в обращении отмечается, что установка креста поможет оградить это место от актов вандализма и посягательств «черных копателей».


Человеческие останки в лесу под Хайсами. Фото: Игорь Матвеев
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обращении отмечается, что установка креста поможет оградить это место от актов вандализма и посягательств "черных копателей".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Почему мы спонсируем российский шоу-бизнес?" Выпускникам рекомендовали купить билеты в Минск-Арену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика