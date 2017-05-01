В Витебске собирают подписи под обращением на имя председателя облисполкома Николая Шерстнева. Горожане просят губернатора разрешить установить поклонный крест на месте массовых захоронений в лесу возле деревни Хайсы Витебского района. Напомним, это место в народе называют « витебскими Куропатами ».





В обращении, которое распространили в соцсетях члены инициативной группы «Хайсы», отмечается, что несколько лет назад в этом лесу обнаружили человеческие останки, пролежавшие в земле много лет. Часть их вывезли для изучения и перезахоронения, но многочисленные останки остались лежать в земле.

По мнению горожан, установка креста на этом месте даст возможность всем желающим совершать здесь поминальные молитвы: «Вне зависимости от того, какими будут дальнейшие действия уполномоченных органов по отношению к останкам (эксгумация с последующим перезахоронением либо консервация и организация урочища), это место достойно соответствующего отношения со стороны потомков, соотечественников и государства, чтобы каждый посещающий это место мог, склонив голову, почтить память своих предков, свою историю. Молитва о душах людей, нашедших свое пристанище в лесной глуши вдали от погостов, — то немногое, что мы, как потомки, можем и должны сделать прямо сейчас для сохранения памяти».

Кроме того, в обращении отмечается, что установка креста поможет оградить это место от актов вандализма и посягательств «черных копателей».



Человеческие останки в лесу под Хайсами. Фото: Игорь Матвеев