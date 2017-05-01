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Горожане просят губернатора разрешить установку креста в "витебских Куропатах"
02.05.2017 12:29 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске собирают подписи под обращением на имя председателя облисполкома Николая Шерстнева. Горожане просят губернатора разрешить установить поклонный крест на месте массовых захоронений в лесу возле деревни Хайсы Витебского района. Напомним, это место в народе называют «
В обращении, которое
По мнению горожан, установка креста на этом месте даст возможность всем желающим совершать здесь поминальные молитвы: «Вне зависимости от того, какими будут дальнейшие действия уполномоченных органов по отношению к останкам (эксгумация с последующим перезахоронением либо консервация и организация урочища), это место достойно соответствующего отношения со стороны потомков, соотечественников и государства, чтобы каждый посещающий это место мог, склонив голову, почтить память своих предков, свою историю. Молитва о душах людей, нашедших свое пристанище в лесной глуши вдали от погостов, — то немногое, что мы, как потомки, можем и должны сделать прямо сейчас для сохранения памяти».
Кроме того, в обращении отмечается, что установка креста поможет оградить это место от актов вандализма и посягательств «черных копателей».
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В обращении отмечается, что установка креста поможет оградить это место от актов вандализма и посягательств "черных копателей".
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