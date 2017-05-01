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Медики: вред электронных сигарет очевиден

02.05.2017 12:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая – Sputnik. Вред электронных сигарет значительно преуменьшают, заявили медики во время видеомоста Минск – Астана, приуроченного к Всемирному дню борьбы с астмой, который прошел в пресс-центре Sputnik.

Медики: вред электронных сигарет очевиден
© Фото: пресс-служба президента
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"За курением кроется развитие и других заболеваний. Независимо от того, что человек курит, это имеет токсическое воздействие на легкие. Во что это выльется, сейчас предсказать сложно, но с электронными сигаретами нужно быть осторожными, особенно тем, кто подвержен астме", – считает доцент кафедры геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии ГУО "Белорусской медицинской академии последипломного образования", аллерголог и иммунолог Татьяна Барановская.

А медики из Астаны пожаловались на распространение не электронных сигарет, а кальяна, который пользуется особенной популярностью у подростков.

"Для нас гораздо большую проблему представляет курение кальяна. Возможно, вреда от этого еще больше, чем от обычных сигарет", – предположил эксперт из Астаны, аллерголог, профессор кафедры Медицинского университета Астаны Рафаил Розенсон.

Врачи еще раз напомнили, что особенно губительно курение влияет на организм беременной женщины. Сигаретный дым провоцирует предрасположенность будущего ребенка к астме, напомнили медики.

 
Теги: Минск
 
 
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Курение, в том числе – электронных сигарет и кальяна, особенно вредно людям, больным астмой.

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