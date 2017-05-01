Коммунальники сообщают, что демонтировали горку в минском дворе, на которой в начале апреля ребенок получил травму . Семилетний мальчик скатился с горки и лишился половины пальца — тот попал в щель между скатом и бортиком. Мама ребенка написала заявление в милицию. Представители ЖКХ комментируют, что в последний раз горку планово осматривали прошлой осенью.



Та самая горка. Фото: TUT.BY

— В настоящее время во избежание повторных случаев горка по указанному адресу (ул. Высокая, 11 В — Прим. TUT.BY) демонтирована. ЖЭУ № 4 Партизанского района Минска проведены внеплановые обследования детского оборудования на дворовых территориях, — сообщили в ЖКХ Партизанского района Минска по поводу происшествия, которое случилось 5 апреля в одном из Минских дворов.



На горке была вот такая щель. Фото: TUT.BY

Коммунальники рассказывают: горку установил «Мапид» в 2010 году при строительстве жилого дома.

— ЖЭУ № 4 Партизанского района Минска регулярно проводило осмотры детского игрового оборудования с составлением актов осмотра. На момент последнего осмотра детское игровое оборудование находилось в надлежащем техническом состоянии.

Речь идет о плановом осмотре, который проводился прошлой осенью.

Сообщается, что игровые площадки с горками, качелями, каруселями и лесенками возле живых домов нередко приходят в негодность — как из-за износа, так и из-за вандализма.

Коммунальники объясняют, что состояние многоквартирных жилых домов и придомовых территорий обследуется при плановых весеннем и осеннем осмотрах — на основании ч. 2 ст. 15 Жилищного Кодекса. Это должны делать организации осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющие жилищно-коммунальные услуги.

— Контроль технического состояния игрового оборудования включает: периодический визуальный контроль, предназначенный для определения видимых источников опасности (сломанные детали, битое стекло и так далее); контроль функционирования (детальный осмотр с проверкой прочности и устойчивости, выявление поломок скрытых элементов оборудования) — 1 раз в 1 -3 месяца, — говорится в комментарии ЖКХ Первомайского района.

Результаты осмотра оформляют в акты и регистрируют в журнале, который хранится у владельца оборудования.

ЖКХ Партизанского района просит жителей сообщать в единую диспетчерскую службу 115 о возможных опасностях на игровых площадках — чтобы жилищно-коммунальные службы могли своевременно среагировать.