МИНСК, 2 мая – Sputnik. Один в поле не воин, считают медики и призывают астматиков при первых симптомах астмы обращаться к врачу. Советы астматикам специалисты дали в пресс-центре Sputnik во Всемирный день борьбы с астмой.



© Sputnik / Виктор Толочко Медики: вред электронных сигарет очевиден

"Нужно развивать взаимодействие врачей и пациентов. Никто не поможет, пока сам пациент или родители не поймут, что нужно обращаться за помощью. Проявления болезни очень простые, хорошо известны врачам: приступообразный кашель, затруднение дыхания. Эти симптомы могут приходить и уходить. Важно обращать внимание на аллергические насморки, которые могут быть симптомом астмы. Было бы хорошо, если бы и пациенты, и врачи обращали внимание на эти простые симптомы", – рассказала доцент кафедры геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии ГУО "Белорусской медицинской академии последипломного образования", аллерголог и иммунолог Татьяна Барановская.

Аллерголог, профессор кафедры Медицинского университета Астаны Рафаил Розенсон призывает при симптомах астмы обращаться к врачу.

"Многие до сих пор считают, что если у человека астма, ему должен помочь разработать легкие бассейн. А ведь многие бассейны по-прежнему чистят воду хлоркой. Ребенок выходит – а у него насморк, кашель, явная аллергическая реакция на хлорку", – напомнил Розенсон.

Закупоренность помещений также может стать причиной развития астмы.

"Образ жизни все улучшается, но наши квартиры становятся захламлены – посмотрите на наши пластиковые окна, нарушающие вентиляцию. Все это ведет к росту заболеваемости астмой. Каждая семья, принимая решение о евроремонте, должна тщательно выбирать материалы, следить за тем, чтобы исправно работали вентиляционные шахты. Нужно бороться и с сыростью. То же самое должно совершаться и в учебных заведениях", – призвал медик, доцент 2-й кафедры детских болезней УО "Белорусский Государственный медицинский университет", главный детский пульмонолог Владимир Бобровничий.

Кроме того, стимулировать развитие заболевания может и ожирение.

"Каждая лишняя единица лишней массы тела снижает пиковую скорость выдоха на 4%, то есть на десять единиц повысишь свою массу, и в два раза понизишь жизненную емкость легких. А ведь многие тем не менее любят перекусить после семи вечера. Этого стоит избегать", – предупредил аллерголог, профессор кафедры Медицинского университета Астаны Рафаил Розенсон.