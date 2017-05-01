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Задержанного гомельского журналиста наказали штрафом "за нецензурную брань"

02.05.2017 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Новобелицкого района 2 мая вынес решение в отношении задержанного накануне первомайской акции оппозиции журналиста-фрилансера Евгения Меркиса. Двое суток гомельчанин провел в ИВС, куда его доставили сотрудники ОМОНа.


Евгений Меркис во время акции в Рогачеве.

Журналиста задержали 30 апреля около 15.30 возле остановки общественного транспорта «2-я школа» два сотрудника милиции. Меркиса обвинили в нецензурной брани и доставили в Новобелицкий РОВД.

Гомельчанин получил штраф в 115 рублей по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

— Па словах супрацоўнікаў АМАПу, якія мяне затрымлівалі, я ішоў і гучна лаяўся матам сам з сабой. На іх заўвагі ніяк не адрэагаваў, таго ж лаяўся я на рускай мове. Па факце ж, калі я ішоў дадому мяне ўжо суправаджаў міліцэйскі УАЗ і тады, калі я падыходзіў да свайго пад’езду, мяне неўзабаве дагналі два АМАПаўцы і сказалі, што я затрыманы за нецэнзурную лаянку. На судзе, зразумела, віну сваю я не прызнаў, — рассказал Евгений Меркис TUT.BY.

Евгений Меркис известен тем, что проводил прямые трансляции с «Маршей нетунеядцев» в разных городах Беларуси. 23 марта гомельский суд Советского района наказал его штрафом в 30 базовых величин за видеотрансляцию с акции в Рогачеве, 19 апреля — штрафом в 40 базовых за освещение «Маршей» в Пинске и Могилеве. В обоих случаях журналиста обвиняли в незаконном изготовлении продукции СМИ.

Недавно Меркиса снова вызывали по повестке в Советский РОВД для составления протокола за видеотрансляцию встречи у гомельского изолятора временного содержания блогера Максима Филиповича, отбывавшего здесь административный арест.

 
Теги: Могилев
 
 
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Журналиста задержали 30 апреля два сотрудника милиции. Меркиса обвинили в нецензурной брани и доставили в Новобелицкий РОВД.

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