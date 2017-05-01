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Снимала порчу, "сжигала" деньги. В Витебске ищут жертв лжецелительницы
02.05.2017 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении лжецелительницы, которая завладела деньгами и золотыми украшениями жительницы Витебска. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.
В октябре 2014 года 33-летняя витеблянка прочитала в лифте объявление о том, что одна женщина снимает порчу и исцеляет от болезней. Горожанка несколько раз встретилась с автором рекламного сообщения. Вскоре женщине позвонила 37-летняя дочь «целительницы» Рада М. и предложила помощь в излечении от эпилепсии. Витеблянка встретилась и с ней.
Рада снимала порчу, за что брала немалые суммы. Горожанка также передала «целительнице» 2200 рублей и 1500 долларов — для обрядов "сжигания денег".
"Врачевательница" также присвоила 14 наименований золотых изделий — их якобы нужно было почистить. После того как потерпевшая прошла лечение в больнице и попросила вернуть ей украшения, Рада сообщила, что она провела с ними обряд и выбросила серьги, цепочки, кулоны и кольца в реку.
Всего с ноября 2014 года по май 2015-го подозреваемая забрала у потерпевшей тысячу евро, 3750 долларов, более 12 тысяч рублей.
Раду М. обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Она скрылась от следствия, прошлым летом женщину объявили в розыск. В апреле ее задержали в Минске. Сейчас она под стражей.
В материалах уголовного дела есть сведения о трех подобных фактах мошенничества в 2015 году в отношении жителей Витебска.
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"Целительница" забрала у потерпевшей тысячу евро, 3750 долларов, более 12 тысяч рублей.
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