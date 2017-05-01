Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении лжецелительницы, которая завладела деньгами и золотыми украшениями жительницы Витебска. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

В октябре 2014 года 33-летняя витеблянка прочитала в лифте объявление о том, что одна женщина снимает порчу и исцеляет от болезней. Горожанка несколько раз встретилась с автором рекламного сообщения. Вскоре женщине позвонила 37-летняя дочь «целительницы» Рада М. и предложила помощь в излечении от эпилепсии. Витеблянка встретилась и с ней.

Рада снимала порчу, за что брала немалые суммы. Горожанка также передала «целительнице» 2200 рублей и 1500 долларов — для обрядов "сжигания денег".

"Врачевательница" также присвоила 14 наименований золотых изделий — их якобы нужно было почистить. После того как потерпевшая прошла лечение в больнице и попросила вернуть ей украшения, Рада сообщила, что она провела с ними обряд и выбросила серьги, цепочки, кулоны и кольца в реку.

Всего с ноября 2014 года по май 2015-го подозреваемая забрала у потерпевшей тысячу евро, 3750 долларов, более 12 тысяч рублей.

Раду М. обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Она скрылась от следствия, прошлым летом женщину объявили в розыск. В апреле ее задержали в Минске. Сейчас она под стражей.

В материалах уголовного дела есть сведения о трех подобных фактах мошенничества в 2015 году в отношении жителей Витебска.

Следователи обращаются ко всем, кому что-либо известно о деятельности "целительницы", или потерпевшим от ее действий, с просьбой обратиться в городской отдел Следственного комитета по адресу: Витебск, проспект Московский, 51а или позвонить по телефону: 8 (0212) 46−21−61.