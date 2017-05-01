﻿ Снимала порчу, "сжигала" деньги. В Витебске ищут жертв лжецелительницы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снимала порчу, "сжигала" деньги. В Витебске ищут жертв лжецелительницы

02.05.2017 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении лжецелительницы, которая завладела деньгами и золотыми украшениями жительницы Витебска. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

В октябре 2014 года 33-летняя витеблянка прочитала в лифте объявление о том, что одна женщина снимает порчу и исцеляет от болезней. Горожанка несколько раз встретилась с автором рекламного сообщения. Вскоре женщине позвонила 37-летняя дочь «целительницы» Рада М. и предложила помощь в излечении от эпилепсии. Витеблянка встретилась и с ней.

Рада снимала порчу, за что брала немалые суммы. Горожанка также передала «целительнице» 2200 рублей и 1500 долларов — для обрядов "сжигания денег".

"Врачевательница" также присвоила 14 наименований золотых изделий — их якобы нужно было почистить. После того как потерпевшая прошла лечение в больнице и попросила вернуть ей украшения, Рада сообщила, что она провела с ними обряд и выбросила серьги, цепочки, кулоны и кольца в реку.

Всего с ноября 2014 года по май 2015-го подозреваемая забрала у потерпевшей тысячу евро, 3750 долларов, более 12 тысяч рублей.

Раду М. обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Она скрылась от следствия, прошлым летом женщину объявили в розыск. В апреле ее задержали в Минске. Сейчас она под стражей.

В материалах уголовного дела есть сведения о трех подобных фактах мошенничества в 2015 году в отношении жителей Витебска.

Следователи обращаются ко всем, кому что-либо известно о деятельности "целительницы", или потерпевшим от ее действий, с просьбой обратиться в городской отдел Следственного комитета по адресу: Витебск, проспект Московский, 51а или позвонить по телефону: 8 (0212) 46−21−61.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Целительница" забрала у потерпевшей тысячу евро, 3750 долларов, более 12 тысяч рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Не навреди себе: астматиков призвали обращаться к врачу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика