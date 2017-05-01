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В открытом доступе: министры в мае проведут приемы граждан

02.05.2017 13:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая – Sputnik. Совет министров Беларуси на официальном сайте опубликовал график приема первым вице-премьером Василием Матюшевским и главами ряда министерств и ведомств граждан и представителей юрлиц на май текущего года.

В открытом доступе: министры в мае проведут приемы граждан
© Sputnik Сергей Мамонтов
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Как следует из графика, в мае граждане смогут пообщаться с Матюшевским, который курирует финансовый сектор, уже в среду 3 мая.

Министр спорта и туризма Александр Шамко проведет прием 5 мая, 10 мая граждан будет принимать глава МНС Сергей Наливайко, 12 мая с гражданами готов встречаться министр промышленности Виталий Вовк.

Министр связи и информатизации Сергей Попков встретится с гражданами и представителями юрлиц 17 мая, глава МЧС Владимир Ващенко – 19 мая.

В среду 24 мая, незадолго до начала централизованного тестирования, граждан будет принимать министр образования Игорь Карпенко.

Председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов проведет прием 26 мая, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто – 31 мая. 

Попасть на личный прием к министру или первому вице-премьеру можно, как правило, по предварительной записи, побеседовать с первым вице-премьером Матюшевским можно только по предварительной записи и с представлением обращения, в котором излагается суть вопроса.

Записаться на прием можно по телефонам в Минске: 222-65-09 и 222-66-17.

 
Теги: Минск
 
 
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Совмин опубликовал майский график личных приемов вице-премьеров и глав всех ведомств, прийти на прием могут граждане и представители юрлиц.

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