МИНСК, 2 мая – Sputnik. Совет министров Беларуси на официальном сайте опубликовал график приема первым вице-премьером Василием Матюшевским и главами ряда министерств и ведомств граждан и представителей юрлиц на май текущего года.



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Как следует из графика, в мае граждане смогут пообщаться с Матюшевским, который курирует финансовый сектор, уже в среду 3 мая.

Министр спорта и туризма Александр Шамко проведет прием 5 мая, 10 мая граждан будет принимать глава МНС Сергей Наливайко, 12 мая с гражданами готов встречаться министр промышленности Виталий Вовк.

Министр связи и информатизации Сергей Попков встретится с гражданами и представителями юрлиц 17 мая, глава МЧС Владимир Ващенко – 19 мая.

В среду 24 мая, незадолго до начала централизованного тестирования, граждан будет принимать министр образования Игорь Карпенко.

Председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов проведет прием 26 мая, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто – 31 мая.

Попасть на личный прием к министру или первому вице-премьеру можно, как правило, по предварительной записи, побеседовать с первым вице-премьером Матюшевским можно только по предварительной записи и с представлением обращения, в котором излагается суть вопроса.

Записаться на прием можно по телефонам в Минске: 222-65-09 и 222-66-17.