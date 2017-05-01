28 мая в Гродно впервые состоится исторический забег «Гарадзенская вандроўка» 2017 — это новый формат традиционного Пробега Мира, имеющего 20-летнюю историю проведения.





Организаторы мероприятия — Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, Первая Тайминг Компания.

Забег начнется в 11.00 на площади Ленина. Маршрут будет проложен по историческим местам города. Участники пробегут мимо Фарного костела, монастыря бернардинцев, драмтеатра, Нового и Старого замков.

Также участников забега ожидают праздничный ужин, экскурсии, а гостей мероприятия — концерт на площади Ленина и различные конкурсы.

На забеге предусмотрен зачет «Командное первенство среди организаций», по его итогам будет выявлена лучшая спортивная компания.

К участию приглашаются все желающие. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте 42195.by и оплатить стартовый взнос.