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В Гродно впервые пройдет исторический забег "Гарадзенская вандроўка"
02.05.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by
28 мая в Гродно впервые состоится исторический забег «Гарадзенская вандроўка» 2017 — это новый формат традиционного Пробега Мира, имеющего 20-летнюю историю проведения.
Организаторы мероприятия — Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, Первая Тайминг Компания.
Забег начнется в 11.00 на площади Ленина. Маршрут будет проложен по историческим местам города. Участники пробегут мимо Фарного костела, монастыря бернардинцев, драмтеатра, Нового и Старого замков.
Также участников забега ожидают праздничный ужин, экскурсии, а гостей мероприятия — концерт на площади Ленина и различные конкурсы.
На забеге предусмотрен зачет «Командное первенство среди организаций», по его итогам будет выявлена лучшая спортивная компания.
К участию приглашаются все желающие. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте
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28 мая в Гродно впервые состоится исторический забег "Гарадзенская вандроўка" 2017 - это новый формат традиционного Пробега Мира, имеющего 20-летнюю историю...
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