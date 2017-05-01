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В Мозыре во время задержания опасного рецидивиста пострадали трое сотрудников милиции

02.05.2017 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Инцидент, в котором пострадали сразу три сотрудника милиции, произошел ночью 30 апреля во время задержания преступника. Подробности сообщили в пресс-службе УВД.

За плечами у 30-летнего преступника — судимости за особо тяжкие преступления, разбои и грабежи. Задерживать рецидивиста решили ночью. В операции участвовали сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома и 8-го управления ГУБОПиК МВД РБ.

— При попытке задержания подозреваемого в его руке неожиданно появился самодельный нож. Хватило пары секунд, чтобы тяжело ранить сразу двоих сотрудников и задеть третьего, — рассказал официальный представитель УВД Виталий Пристромов.

Несмотря на проникающие ножевые ранения, правоохранителям удалось задержать и обезвредить преступника, но доставить в отделение милиции они его самостоятельно уже не смогли, у двоих сотрудников были задеты жизненно важные органы, пришлось вызывать подкрепление.

Сейчас милиционеры находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает. Следователи проводят проверку, в ходе которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

 
 
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Инцидент, в котором пострадали сразу три сотрудника милиции, произошел ночью 30 апреля. Подробности сообщили в пресс-службе УВД.

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