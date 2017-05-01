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В Минске после серии краж из белорусских аптек задержаны двое россиян

02.05.2017 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция задержала в Минске двух россиян, которых подозревают в серии краж из аптек. Мужчины собирались вскоре покинуть страну. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.

Вечером 20 апреля из кассы аптеки № 48 предприятия «Фармация» в Бресте неизвестный мужчина похитил выручку — 725 рублей. Милиция изъяла с места преступления отпечатки пальцев и записи с камер наблюдения.

На следующий день вечером неизвестные похитили 345 рублей из аптеки «Аптечное дело» в Бобруйске. И здесь правоохранители изучили записи камер.

«И в Бресте, и в Бобруйске это были одни и те же лица», — рассказывает официальный представитель УВД Анна Иващенко.


Фото: пресс-служба УВД Брестского облисполкома

Вскоре подозреваемых задержали в Минске, это двое россиян возрастом 29 и 33 года. Они ездили по стране на арендованной машине, а скоро планировали уехать в Вильнюс.

«На момент задержания один из них находился в межгосударственном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории России», — добавили в УВД.

Сейчас россияне в изоляторе временного содержания в Бресте. Проверяется их причастность к подобным кражам в других городах страны.

По факту первой кражи возбуждено уголовное дело, санкция статьи — до 4 лет лишения свободы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мужчины собирались вскоре покинуть страну. Одного из них ищут на родине за аналогичные преступления.

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