Уголовные преступления с участием подростков отличаются все большей жестокостью. Проблема эта актуальна для всего мира, в том числе и для Беларуси. Потому в перспективе в стране не исключено введение института ювенальной юстиции. Об этом генеральный прокурор Александр Конюк заявил журналистам.

«В принципе, у нас говорится о ювенальной юстиции, но отдельных институтов в этом отношении нет. Наверное, придем к тому, что со временем появятся и ювенальные суды, и ювенальная прокуратура. Пока идет только специализация», — цитирует Конюка БЕЛТА .

Он напомнил, что в Генпрокуратуре есть отдел по делам несовершеннолетних. Некоторые судьи специализируются именно на рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних. Следователи проходят специальную подготовку.

Ювенальной юстицией необходимо заниматься, уверен генпрокурор. Некоторые уголовные дела в отношении несовершеннолетних отличаются особой жестокостью. В Беларуси пока еще «не очень близко подошли к теме ювенальной юстиции, как и гендерной. Но мировая практика говорит, что это очень серьезная сфера», — отметил Александр Конюк. В то же время он отметил, что не надо излишне пиарить такие уголовные дела.

Напомним, за последнее время, в Беларуси широкий резонанс получили несколько уголовных дел с участием несовершеннолетних. Так в мае 2016 года 15-летний школьник напал с ножом на преподавателя.

В октябре прошлого года 17-летний житель Минска напал с бензопилой на посетителей ТЦ «Европа» в центре столицы. В результате погибла 43-летняя женщина, два человека пострадали.

На днях стало известно о гибели в Слониме скульптора Богдана и его жены. В совершении преступления подозревается их 16-летний внук .