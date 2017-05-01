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"Подростковое правосудие". В Беларуси заговорили о создании системы ювенальной юстиции
02.05.2017 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Уголовные преступления с участием подростков отличаются все большей жестокостью. Проблема эта актуальна для всего мира, в том числе и для Беларуси. Потому в перспективе в стране не исключено введение института ювенальной юстиции. Об этом генеральный прокурор Александр Конюк заявил журналистам.
«В принципе, у нас говорится о ювенальной юстиции, но отдельных институтов в этом отношении нет. Наверное, придем к тому, что со временем появятся и ювенальные суды, и ювенальная прокуратура. Пока идет только специализация», — цитирует Конюка
Он напомнил, что в Генпрокуратуре есть отдел по делам несовершеннолетних. Некоторые судьи специализируются именно на рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних. Следователи проходят специальную подготовку.
Ювенальной юстицией необходимо заниматься, уверен генпрокурор. Некоторые уголовные дела в отношении несовершеннолетних отличаются особой жестокостью. В Беларуси пока еще «не очень близко подошли к теме ювенальной юстиции, как и гендерной. Но мировая практика говорит, что это очень серьезная сфера», — отметил Александр Конюк. В то же время он отметил, что не надо излишне пиарить такие уголовные дела.
Напомним, за последнее время, в Беларуси широкий резонанс получили несколько уголовных дел с участием несовершеннолетних. Так в мае 2016 года 15-летний
В октябре прошлого года 17-летний житель Минска
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"Мировая практика говорит, что это очень серьезная сфера", - отметил Александр Конюк.
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