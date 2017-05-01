МИНСК, 2 мая — Sputnik. В Беларуси в период с 1 мая по 30 сентября 2017 года пенсионеры смогут ездить в поездах региональных линий по льготному тарифу, сообщили Sputnik в администрации Белорусской железной дороги.

В Беларуси в дачный сезон лица пенсионного возраста традиционно получают скидки на проезд в пригородных поездах.

"В период с 1 мая по 30 сентября на поездки в поездах региональных линий эконом-класса будет действовать льготный тариф на билеты для пенсионеров. Для покупки билетов со скидкой гражданин будет обязан предъявить в кассе оригинал пенсионного удостоверения", — сообщили в БЖД.

Там уточнили, что воспользоваться скидкой смогут мужчины в возрасте от 60 с половиной лет, женщины в возрасте старше 55 с половиной лет.

В БЖД также напомнили, что скидки не распространяются на проезд в электричках региональных линий бизнес-класса, то есть с нумерованными местами.

Проезд в электропоездах городских линий также будет осуществляться за полную стоимость для всех категорий граждан.