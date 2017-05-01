С 7 по 9 мая в горнолыжном центре «Силичи» пройдет традиционная гонка с препятствиями Bison Race , срок регистрации на которую заканчивается сегодня. Мы узнали, чем это мероприятие может быть интересно любителям экстремального отдыха.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В программе Bison Race заявлены три дистанции — спринт (5 километров и 20 препятствий), длинная дистанция (15 километров и 40 препятствий) и командный забег (7 километров и 25 препятствий). Соревнования пройдут 7 мая с 13 до 18.00, 8 мая — с 9 по 24.00, 9 мая — с 12 до 17.00

«В этом году интерес к гонке значительно вырос: предыдущая Bison Race собрала около 650 участников, сейчас ожидаем 900 человек, причем 45 процентов — гости из России. Если уж к нам едут россияне, это говорит о высоком уровне соревнований, — рассказывает организатор гонки Александр Стасевич.

Желающие могут подавать заявки на сайте bisonrace.by на индивидуальные либо командные забеги. К командному старту допускаются группы от четырех человек как минимум с одной женщиной в составе. Организаторы также предусмотрели детские (с 4 до 11 лет) и юниорские (с 12 до 15 лет) забеги.

«Восьмого мая пройдет мастер-класс от нашего партнера RockTape по восстановлению спортсменов и использованию товаров из сферы реабилитационной медицины. Вечер второго дня завершится вечеринкой для участников в ресторане центра. На протяжении всех трех дней для гостей доступны услуги комплекса — SPA-процедуры, массажные кабинеты, кафе и картинг-центр», — говорит Стасевич.

Участники Bison Race несут персональную ответственность за свое здоровье, что подтверждают распиской организатором соревнований. Стартовый взнос в последний день регистрации стоит от 20 до 60 рублей в зависимости от дистанции и вида забега. Все финишеры получат медали и ценные призы, а участники элитного забега − денежные вознаграждения либо сертификаты на спортивную экипировку. Самые эффектные препятствия будут размещены в центре соревнований для зрелищности и интереса болельщиков.