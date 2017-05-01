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В жилфонде Брестской области начали отключать отопление

02.05.2017 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В жилищном фонде Брестской области начали отключать отопление, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ананьев.


Фото: web-dorogi.ru

В связи с необычайно теплым стартом весны отопление в Брестской области сначала стали отключать 3 апреля. Однако спустя 10 дней из-за неожиданного похолодания облисполком рекомендовал коммунальникам возобновить подачу тепла. Жилищный фонд обогревался вплоть до конца апреля.

«По прогнозам синоптиков, ожидается постепенное потепление. Практически все гор- и райисполкомы приняли решение о прекращении отапливания жилфонда и прочих потребителей с 1 мая», — отметил Сергей Ананьев.

В домах жителей Пинска батареи начали остывать сегодня. Барановичский горисполком принял решение о прекращении подачи потребителям теплоэнергии с 3 мая.

По словам начальника отдела котельного хозяйства и энергетики, во многих социальных объектах пока сохранится режим протапливания.

Нынешний отопительный сезон в Брестской области является самым продолжительным за последние 10 лет. Он стартовал 7 октября и продлился почти семь месяцев.

 
 
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Нынешний отопительный сезон в Брестской области является самым продолжительным за последние 10 лет. Он стартовал 7 октября и продлился почти семь месяцев.

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