В жилищном фонде Брестской области начали отключать отопление, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ананьев.



Фото: web-dorogi.ru

В связи с необычайно теплым стартом весны отопление в Брестской области сначала стали отключать 3 апреля. Однако спустя 10 дней из-за неожиданного похолодания облисполком рекомендовал коммунальникам возобновить подачу тепла. Жилищный фонд обогревался вплоть до конца апреля.

«По прогнозам синоптиков, ожидается постепенное потепление. Практически все гор- и райисполкомы приняли решение о прекращении отапливания жилфонда и прочих потребителей с 1 мая», — отметил Сергей Ананьев.

В домах жителей Пинска батареи начали остывать сегодня. Барановичский горисполком принял решение о прекращении подачи потребителям теплоэнергии с 3 мая.

По словам начальника отдела котельного хозяйства и энергетики, во многих социальных объектах пока сохранится режим протапливания.

Нынешний отопительный сезон в Брестской области является самым продолжительным за последние 10 лет. Он стартовал 7 октября и продлился почти семь месяцев.