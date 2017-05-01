Президент поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям по обороту и условиям курения. Об этом сообщила начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Виолетта Брезовская по итогам совещания у главы государства о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности.

На совещании рассматривался проект декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения. Учитывая, что они близки по способу потребления, оказываемому эффекту, предлагается применять к ним одинаковые меры госрегулирования.

«Основная новация в том, что мы приравниваем к обороту и условиям курения табачных изделий электронные системы курения и жидкости для них, — пояснила Виолетта Брезовская. — В настоящее время в нашей стране этот вопрос не урегулирован. Мы видим, что электронные системы курения набирают популярность, поэтому было принято решение распространить ограничения и нормы, которые действуют в отношении табачных изделий, и на электронные системы курения».

Планируется запретить рекламу электронных систем курения и их продажу несовершеннолетним. Также будут определены места, где можно реализовывать данные устройства. С 2021 года хотят запретить использование надкассового оборудования для хранения и продажи табачных изделий. «Мы таким образом убираем эту товарную позицию из касс, чтобы дети, которые приобретают другие товары, не видели изображения и пачки табачных изделий», — пояснила начальник управления.

В министерстве считают целесообразным запретить курение на пляжах, в лифтах и автомобилях в присутствии детей до 14 лет.

Президент поручил доработать эти нормы с учетом общественного мнения, а также предусмотреть эффективные механизмы контроля за соблюдением законодательства.

Продажа электронных систем курения, содержащих никотин, запрещена в 13 странах, в 59 странах регулируется их оборот. Запрет на рекламу, продвижение и спонсорство в отношении электронных сигарет введены в 39 странах, где проживает 31% мирового населения. Использование в общественных помещениях запрещено в 30 странах.