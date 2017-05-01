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Убитого внуком скульптора Богдана похоронят в среду
02.05.2017 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
СЛОНИМ, 2 мая — Sputnik. Скульптора Леонида Богдана и его супругу похоронят в Слониме в среду, сообщили Sputnik знакомые художника.
Скульптор и его супруга
"Его похоронят завтра, в среду", — рассказали Sputnik знакомые Богдана.
Соседи скульптора уверены: проститься с ним придут многие местные жители. Убийство Богдана без преувеличения обсуждает весь город.
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Гибель скульптора с супруги обсуждает весь Слоним - работы Богдана были знакомы многим в городе.
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