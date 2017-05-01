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Убитого внуком скульптора Богдана похоронят в среду

02.05.2017 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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СЛОНИМ, 2 мая — Sputnik. Скульптора Леонида Богдана и его супругу похоронят в Слониме в среду, сообщили Sputnik знакомые художника.

Скульптор и его супруга были зверски убиты ночью с субботы на воскресенье, а на утро после трагедии по подозрению в убийстве задержали внука Богданов — 16-летнего гимназиста Александра.

"Его похоронят завтра, в среду", — рассказали Sputnik знакомые Богдана.

Соседи скульптора уверены: проститься с ним придут многие местные жители. Убийство Богдана без преувеличения обсуждает весь город.

Следите за обновлениями на сайте — Sputnik готовит большой репортаж о жизни и смерти скульптора.

 
 
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Гибель скульптора с супруги обсуждает весь Слоним - работы Богдана были знакомы многим в городе.

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