Первый майский день стал настоящим праздником для могилевчан. В центре города и микрорайонах работали концертные площадки. Горожане всех возрастов могли найти себе развлечение по вкусу — ведь в этот день в Могилеве стартовал сезон фонтанов и танцевальных вечеров, а карусели и детские аттракционы работали бесплатно.







































