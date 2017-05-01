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В Могилеве открыли сезон аттракционов и фонтанов

02.05.2017 15:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Первый майский день стал настоящим праздником для могилевчан. В центре города и микрорайонах работали концертные площадки. Горожане всех возрастов могли найти себе развлечение по вкусу — ведь в этот день в Могилеве стартовал сезон фонтанов и танцевальных вечеров, а карусели и детские аттракционы работали бесплатно.











 
Теги: Могилев
 
 
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Первый майский день стал настоящим праздником для могилевчан.

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