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В Могилеве открыли сезон аттракционов и фонтанов
02.05.2017 15:22 — Новости Общества | Tut.by
Первый майский день стал настоящим праздником для могилевчан. В центре города и микрорайонах работали концертные площадки. Горожане всех возрастов могли найти себе развлечение по вкусу — ведь в этот день в Могилеве стартовал сезон фонтанов и танцевальных вечеров, а карусели и детские аттракционы работали бесплатно.
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Первый майский день стал настоящим праздником для могилевчан.
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