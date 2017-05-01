﻿ "Дедушку возили из больницы в больницу". В Гродно мужчина вышел с одиночным пикетом к облисполкому. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Дедушку возили из больницы в больницу". В Гродно мужчина вышел с одиночным пикетом к облисполкому

02.05.2017 15:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Анатолий Мышкевич решил выйти на улицу с плакатом после того, как его 88-летнего дедушку, инвалида І группы по онкологическому заболеванию, врачи 4-й городской больницы отказались госпитализировать. По его словам, пожилому человеку стало плохо, его родственники вызвали скорую. Неотложка доставила пациента в лечебное учреждение и там выяснилось, что Вячеслав Крикало зарегистрирован в Минской области. Поэтому городская больница принять больного не могла. По словам Анатолия, их отправили в областную больницу, но и там не были рады «чужому» больному.


— Мы ночью катались по всему городу и пытались пристроить больного человека в больницу. Дедушке было плохо, тело отекло, он стонал от боли и нуждался в срочной медицинской помощи. В областной больнице долго решали, что с нами делать, предлагали отправить дедушку домой и попытаться собрать документы для определения его в хоспис. Врачи апеллировали к постановлению № 344 от 15 апреля, которое принял наш местный отдел здравоохранения, в котором якобы написано, что городские больницы не могут принимать людей без гродненской регистрации. В конце концов после скандалов все-таки решили его госпитализировать.








К сожалению, дедушка умер через двое суток. Я отнес заявление в отдел здравоохранения Гродненского облисполкома, чтобы такая практика в наших больницах была прекращена. Также написал заявление на имя председателя облисполкома и подготовил бумаги в прокуратуру. Я решил, что люди должны знать о таких ситуациях, поэтому и вышел на улицу с плакатом. И буду каждый день выходить.


Анатолий развернул свой плакат около здания облисполкома. Ситуацией заинтересовался начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий, который прочитал, что написано на плакате, и ушел. Через 30 минут приехали сотрудники милиции, которые пригласили мужчину проехать вместе с ними в Октябрьский РОВД.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анатолий развернул свой плакат около здания облисполкома. Ситуацией поинтересовался начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В жилфонде Брестской области начали отключать отопление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика