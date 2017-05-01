

Никто даже предположить не мог, что погода в первый день мая будет столь недружелюбной. Правда, осадков на момент запланированного концерта на свежем воздухе не было, однако пронизывающий ветер «пробирал» даже сквозь теплые пальто.

Ровно в 11.00 праздничную встречу по случаю 1 Мая открыл подведением итогов работы профкомов района и словами благодарности за добросовестный труд председатель Клецкого районного объединения организаций профсоюзов С.С.Соколовский. Следующие полтора часа концертной программы прерывались выходами на сцену для награждения профсоюзных лидеров, ветеранов труда, лучших работников , тех, кто уже по многу лет является неотделимой частью профсоюзного движения Беларуси. Сувениры, цветы и подарочные сертификаты вручали представителям своих организаций председатели районных комитетов: Ю.С.Гладовский (АПК), Е.А.Новик (наука и образование), О.М.Андрончик (культура), О.А.Швед (здравоохранение), В.Н.Крицук (райпо). В результате – 18 женщин и мужчин получили заслуженные благодарности за свой трудовой вклад в развитие отрасли, где работают на протяжении многих лет и пользуются уважением коллег. Среди них: К.И.Чурило, М.Ф.Кисель, С.А.Черный, Н.В.Бурчиц и В.А.Бурбуть (сельское хозяйство), Л.Б.Высоцкая, И.А.Карпач, Е.Л.Нупрейчик и И.А.Сарапулова (образование), А.В.Мельник, М.А.Бобко и Ж.А.Марчик (культура), Л.В.Уласик, Л.И.Вяселева и М.И.Шикуть (медработники) и др.

Даже не по-майски холодная погода не помешала артистам радовать своих земляков. Зрители сочувствовали тем, кто для своих концертных номеров вынужден был выходить к микрофонам в совсем легких нарядах. Искренняя благодраность работникам культуры! А прекрасное настроение дарили на городской площади, тем самым открывая летний сезон, О.Фалитар, мужская вокальная группа Яновичского СДК и их же «Весялуха», вокальные ансамбли «Крынічанька» и «Забава», М.Мирончик и И.Ботвинко, И.Сковорода и А.Доморацкая, танцевальный коллектив «Тандем».

Мира, добра и любви желали все выступающие и артисты клетчанам, высказывая надежду на то, что совсем скоро и май порадует нас своим теплом, а в доме у каждого будет в достатке хлеба на столе. Труд человека – благороден и необходим для процветания родного края!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Празднике Труда профсоюзы отметили лучших работников Никто даже предположить не мог, что погода в первый день мая будет столь недружелюбной. Правда, осадков на момент запланированного концерта на свежем воздухе не...