﻿ Под Молодечно нашли крупное самогонное производство: изъято больше 20 тонн браги. 21.by
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Под Молодечно нашли крупное самогонное производство: изъято больше 20 тонн браги

02.05.2017 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минской области обнаружено крупнейшее за последние 5 лет самогонное производство. В одном из дворов деревни Замостье (Молодечненский район) нашли 21 тонну браги. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.


В сарае милиция нашла самогонный аппарат и крупные емкости с 21 тонной браги. А в другом помещении — 120 литров готового самогона в пластиковых канистрах.


Подворье принадлежит 61-летней пенсионерке. Но правоохранители полагают, что производство организовал ее 39-летний зять.

— Этот житель Молодечненского района ранее уже попадал в поле зрения милиции по поводу незаконного производства спиртного, — рассказывает первый замначальника Молодечненского РОВД Юрий Кабаков.

Виновному грозит штраф в размере до 30 базовых величин. А жидкость и самогонный аппарат будут уничтожены.


 
 
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Жидкость и самогонный аппарат будут уничтожены. А виновному грозит штраф в размере до 20 базовых.

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