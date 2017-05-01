В Минской области обнаружено крупнейшее за последние 5 лет самогонное производство. В одном из дворов деревни Замостье (Молодечненский район) нашли 21 тонну браги. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.





В сарае милиция нашла самогонный аппарат и крупные емкости с 21 тонной браги. А в другом помещении — 120 литров готового самогона в пластиковых канистрах.





Подворье принадлежит 61-летней пенсионерке. Но правоохранители полагают, что производство организовал ее 39-летний зять.

— Этот житель Молодечненского района ранее уже попадал в поле зрения милиции по поводу незаконного производства спиртного, — рассказывает первый замначальника Молодечненского РОВД Юрий Кабаков.

Виновному грозит штраф в размере до 30 базовых величин. А жидкость и самогонный аппарат будут уничтожены.



