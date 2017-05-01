С глобальным потеплением климата в Беларуси появились новые подвиды клещей, сообщил на пресс-конференции в Минске 2 мая заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько.

По его словам, сейчас инфекционисты обнаруживают иксодовых клещей, пришедших из южных регионов, некоторые из них уже добрались до Скандинавских стран.

«Некоторые из этих подвидов клещей переносят все формы клещевого энцефалита, в том числе сибирского, и даже дальневосточную форму, — сказал он. — Эти формы до нас, к счастью, еще не добрались, но нам и западноевропейского вполне достаточно».

Красько рассказал, что из традиционно живущих в Беларуси видов клещей для человека представляют опасность иксодовые лесные (ixodes ricinus) и луговые (dermacentor reticulatus). Встречаются иксодовые клещи повсеместно и переносят около 20 микроорганизмов, из которых как минимум восемь опасны для человека. В последнее время медики отмечают увеличение переноса анаплазм, эрлихий, бабезий, бартонелл и других инфекций, которые являются возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза (эрлихиоза) человека, а также бабезиоза (пироплазмоза) и бартонеллеза — инфекционного заболевания, сопровождающегося лихорадкой и анемией.

По-прежнему самыми опасными заболеваниями, которые переносят клещи, для человека остаются лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит.

Как рассказал заместитель главного врача по медицинской части минской городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин, в прошлом году по сравнению с 2015-м заболеваемость клещевыми инфекциями по Минску выросла на 60%. Было зафиксировано 18 случаев клещевого энцефалита и более 600 случаев лайм-боррелиоза.

Всего по стране в 2016 году было около 49 тыс. обращений в связи с укусами клещей.

По словам заведующего отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимира Пашковича, первые укусы клещей в этом году были зарегистрированы уже в конце февраля в Кобринском районе Брестской области. За прошедшее с начала 2017 года время было зарегистрировано меньше обращений, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда по поводу укусов клещей к медикам обратились около 2,3 тыс. человек, около 700 из них — дети.

Периодом пиковой активности клещей считаются апрель и май, сообщил специалист. Он призвал при походе в леса и парки соблюдать общеизвестные меры предосторожности.

Святослав Вельгин добавил, что против клещевого энцефалита можно привиться.

«Если вы планируете походы в Сибирь или на Урал, то нужно вакцинироваться, причем заблаговременно — за полгода, — рассказал он. — Рекомендуется первую прививку сделать в октябре-ноябре, вторую через 5−7 месяцев. Те, кто хотел, уже это сделал, тем не менее, никогда не поздно привиться, потому что иммунитет начинает вырабатываться уже в течение месяца после первой дозы вакцины».



