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Лукашенко согласился приравнять электронные сигареты к обычным
02.05.2017 16:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник по итогам совещания о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности поддержал предложение о том, что электронные сигареты будут приравнены к табачным изделиям, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
На совещании, в числе иных документов, главе государства был представлен проект нормативного акта, регламентирующего новации в обороте табачных изделий и электронных сигарет.
"Лукашенко поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям, но поручил доработать предлагаемые нормы с учетом общественного мнения, а также предусмотреть эффективные механизмы контроля за соблюдением законодательства", — сообщили по итогам совещания в пресс-службе президента.
Инициатива по введению ограничений на оборот электронных сигарет и жидкостей к ним принадлежит министерству антимонопольного регулирования и торговли. Продвигать ее МАРТ начал еще в минувшем году.
В марте 2017 года МАРТ завершил работу над проектом соответствующего декрета президента.
Согласно документу, МАРТ предлагает приравнять электронные сигареты к табачным изделиям. В связи с этим на электронные сигареты будут распространяться установленные ограничения по обороту, которые сейчас существуют для табачной продукции.
В частности, в проекте декрета отмечалось, что импорт, хранение, оптовая и розничная продажа электронных систем курения и расходных материалов для них с 1 января 2019 года, будут отнесены к лицензируемой деятельности.
Также планировалось ввести исключительное право государства на импорт таких изделий.
Электронные сигареты и жидкости для них должны маркироваться контрольными знаками, также указывалось в проекте декрета.
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Вместе с тем президент поручил доработать этот вопрос с учетом общественного мнения и создать механизмы контроля соблюдения законодательства.
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