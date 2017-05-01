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Лукашенко согласился приравнять электронные сигареты к обычным

02.05.2017 16:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник по итогам совещания о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности поддержал предложение о том, что электронные сигареты будут приравнены к табачным изделиям, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

На совещании, в числе иных документов, главе государства был представлен проект нормативного акта, регламентирующего новации в обороте табачных изделий и электронных сигарет.

"Лукашенко поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям, но поручил доработать предлагаемые нормы с учетом общественного мнения, а также предусмотреть эффективные механизмы контроля за соблюдением законодательства", — сообщили по итогам совещания в пресс-службе президента.

Инициатива по введению ограничений на оборот электронных сигарет и жидкостей к ним принадлежит министерству антимонопольного регулирования и торговли. Продвигать ее МАРТ начал еще в минувшем году.

В марте 2017 года МАРТ завершил работу над проектом соответствующего декрета президента.

Согласно документу, МАРТ предлагает приравнять электронные сигареты к табачным изделиям. В связи с этим на электронные сигареты будут распространяться установленные ограничения по обороту, которые сейчас существуют для табачной продукции.

В частности, в проекте декрета отмечалось, что импорт, хранение, оптовая и розничная продажа электронных систем курения и расходных материалов для них с 1 января 2019 года, будут отнесены к лицензируемой деятельности.

Также планировалось ввести исключительное право государства на импорт таких изделий.

Электронные сигареты и жидкости для них должны маркироваться контрольными знаками, также указывалось в проекте декрета.

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с тем президент поручил доработать этот вопрос с учетом общественного мнения и создать механизмы контроля соблюдения законодательства.

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