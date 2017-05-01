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Новый рекорд: Гродно и его окрестности за выходные посетили около 3 тыс. иностранных туристов
02.05.2017 16:34 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно новый туристический рекорд: город и окрестности за выходные посетили около 3 тыс. иностранцев. Об этом сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.
Гродно и окрестности за минувшие выходные посетили около 3 тыс. туристов из-за рубежа. Причем около 2 тыс. воспользовались правом въехать на территорию парка «Августовский канал», в который включен и областной центр, без визы.
«Это новый рекорд выходных. Ранее за уикенд Гродно и окрестности
«Также с 29 апреля начал работу сезонный пункт пропуска „Лесная-Рудавка“ на белорусско-польской границе на Августовском канале. С этого года воспользоваться им могут не только туристы-водники, но и те, кто путешествует на велосипеде или пешком», — рассказал Олег Андрейчик. По его словам, границу в этом месте уже пересекли несколько яхт, а также несколько десятков байдарочников и велосипедистов. Для последних продолжается развитие инфраструктуры не только в окрестностях канала, но и во всем регионе: размечаются новые, усовершенствуются существующие маршруты.
Как рассказал Олег Андрейчик, за последнее время в окрестностях Гродно было разработано почти два десятка новых туристических маршрутов. «Это не только велосипедные или пешие маршруты, а также автомобильные, автобусные и даже водные. Отрадно, что разрабатывают их не только государственные структуры, но и туристические компании», — отметил он.
Указ № 318, дающий право иностранным туристам
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Причем около 2 тыс. воспользовались правом въехать на территорию парка "Августовский канал", в который включен и областной центр, без визы.
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