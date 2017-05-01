В Гродно новый туристический рекорд: город и окрестности за выходные посетили около 3 тыс. иностранцев. Об этом сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.



Фото: Ян Лелевич, TUT.BY

Гродно и окрестности за минувшие выходные посетили около 3 тыс. туристов из-за рубежа. Причем около 2 тыс. воспользовались правом въехать на территорию парка «Августовский канал», в который включен и областной центр, без визы.

«Это новый рекорд выходных. Ранее за уикенд Гродно и окрестности посещали около 1 тыс. иностранцев. Нас радуют в том числе и положительные отзывы гостей на увиденное», — отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что рост количества посещений связан с началом активного сезона. На Августовском канале с субботы по понедельник был организован пикник, ставший своеобразным праздником белорусской кухни. Теперь различные мероприятия — спортивные, культурные, музыкальные, развлекательные — будут проводиться тут еженедельно.

«Также с 29 апреля начал работу сезонный пункт пропуска „Лесная-Рудавка“ на белорусско-польской границе на Августовском канале. С этого года воспользоваться им могут не только туристы-водники, но и те, кто путешествует на велосипеде или пешком», — рассказал Олег Андрейчик. По его словам, границу в этом месте уже пересекли несколько яхт, а также несколько десятков байдарочников и велосипедистов. Для последних продолжается развитие инфраструктуры не только в окрестностях канала, но и во всем регионе: размечаются новые, усовершенствуются существующие маршруты.

Как рассказал Олег Андрейчик, за последнее время в окрестностях Гродно было разработано почти два десятка новых туристических маршрутов. «Это не только велосипедные или пешие маршруты, а также автомобильные, автобусные и даже водные. Отрадно, что разрабатывают их не только государственные структуры, но и туристические компании», — отметил он.

Указ № 318, дающий право иностранным туристам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», вступил в силу 26 октября. Документ предусматривает возможность безвизового въезда сроком на пять суток на территорию парка и в прилегающие населенные пункты Гродненского района и Гродно. С начала действия указа таким правом воспользовались свыше 12 тыс. человек из 56 стран.