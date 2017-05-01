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Активисты «Тушилки» на республиканской выставке
02.05.2017 — Новости Общества | Да новых перамог (Клецк)
На площадке Минского областного института развития образования профессию спасателя пропагандировали активисты Клецкого районного клуба юных спасателей-пожарных «Тушилка». Ребята рассказали о том, что их объединяет молодость, активная жизненная позиции, креативность, стремление к совершенству, и общий взгляд на выбор будущей профессии.
У каждого из юных спасателей имеется весомый багаж знаний в области безопасности и пожарного дела, которым они с присущим им креативным подходом поделились со всеми, кто посетил площадку. «Тушилковцы» подготовили для презентации некоторые элементы экипировки и снаряжения огнеборцев, ознакомили зрителей с интересными историческими фактами их создания, провели интерактивные викторины. Гости выставки также получили от юных спасателей наглядную продукцию МЧС по безопасности жизнедеятельности. Не забыли ребята и рассказать о себе, о жизни в любимой организации, о ярких и незабываемых мероприятиях, о дружбе с огнеборцами, о том, что мечтают связать свою жизнь с одной из самых благородных профессий – профессией спасателя!
Почетный гость выставки, Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко адресовал ребятам свои похвалы и одобрение выбора будущей профессии.
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