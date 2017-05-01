

27 апреля в Минске состоялось открытие XVII Республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи по теме «Правильный профессиональный выбор – уверенное будущее молодого поколения!». В столичном административном комплексе «Победителей, 14» разместились площадки учреждений образования всех уровней, чтобы познакомить посетителей выставки с передовым опытом профориентационной работы всех регионов. В огромном зале комплекса были представлены многочисленные стенды с методическими материалами, организованы круглые столы, мастер-классы, профдиагностика для старшеклассников и студентов, показаны творческие выступления различных самодеятельных коллективов учреждений образования.

На площадке Минского областного института развития образования профессию спасателя пропагандировали активисты Клецкого районного клуба юных спасателей-пожарных «Тушилка». Ребята рассказали о том, что их объединяет молодость, активная жизненная позиции, креативность, стремление к совершенству, и общий взгляд на выбор будущей профессии.





У каждого из юных спасателей имеется весомый багаж знаний в области безопасности и пожарного дела, которым они с присущим им креативным подходом поделились со всеми, кто посетил площадку. «Тушилковцы» подготовили для презентации некоторые элементы экипировки и снаряжения огнеборцев, ознакомили зрителей с интересными историческими фактами их создания, провели интерактивные викторины. Гости выставки также получили от юных спасателей наглядную продукцию МЧС по безопасности жизнедеятельности. Не забыли ребята и рассказать о себе, о жизни в любимой организации, о ярких и незабываемых мероприятиях, о дружбе с огнеборцами, о том, что мечтают связать свою жизнь с одной из самых благородных профессий – профессией спасателя!

Почетный гость выставки, Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко адресовал ребятам свои похвалы и одобрение выбора будущей профессии.