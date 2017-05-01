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Замминистра МЧС сняли с должности за "дискредитирующие поступки"
02.05.2017 17:17 — Новости Общества | Tut.by
Дмитрий Бегун освобожден от должности заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В сообщении говорится, что Бегун освобожден от должности «за совершение проступков, дискредитирующих звание работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям».
Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 2 мая.
Напомним, в марте президент
Дмитрий Бегун был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси в декабре 2015 года. Ранее он занимал должность начальника столичного управления МЧС.
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Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 2 мая.
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