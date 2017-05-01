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Власти пообещали серьезно укрепить склон Замковой горы в Новогрудке
02.05.2017 17:12 — Новости Общества | Tut.by
Ситуация со склонами Замковой горы в Новогрудке находится под ежедневным контролем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Новогрудский райисполком.
В конце апреля с одного из склонов горы осыпался грунт, но «угрозы Костельной башне нет». Об этом заявили в райисполкоме.
«Информация о том, что это оползень, не соответствует действительности, — отметили в райисполкоме. — На одном из склонов произошел разрыв грунта. С тех пор ситуация не ухудшилась. Ведутся плановые работы».
Подобный разрыв был
В главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома сообщили, что в конце апреля по этому поводу губернатор Владимир Кравцов провел экстренное совещание. А «Институт «Гродногражданпроект» разработал проект по укреплению горы, он уже проходит экспертизу.
Как рассказал главный инженер института «Гродногражданпроект» Рышард Кацынель, будет проведена серьезная работа по укреплению склона с устройством дренажной системы. Вся вода с горы будет собрана и отведена, что полностью устранит возможность появления оползневых явлений. Работы запланированы на 2017 год, на их проведение выделено финансирование.
Напомним, что и прошлой весной на склоне у башни в земле появилась трещина. Снимки тогда
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В райисполкоме считают, что сейчас нет угрозы обрушения Костельной башни.
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