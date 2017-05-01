﻿ Власти пообещали серьезно укрепить склон Замковой горы в Новогрудке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти пообещали серьезно укрепить склон Замковой горы в Новогрудке

02.05.2017 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ситуация со склонами Замковой горы в Новогрудке находится под ежедневным контролем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Новогрудский райисполком.


Так выглядел склон в конце апреля. Фото: Семен Печенко, «Салідарнасць»

В конце апреля с одного из склонов горы осыпался грунт, но «угрозы Костельной башне нет». Об этом заявили в райисполкоме.

«Информация о том, что это оползень, не соответствует действительности, — отметили в райисполкоме. — На одном из склонов произошел разрыв грунта. С тех пор ситуация не ухудшилась. Ведутся плановые работы».

Подобный разрыв был зафиксирован в 2013 году, но с другой стороны горы. Связано это с источниками, которые подмывают склоны.

В главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома сообщили, что в конце апреля по этому поводу губернатор Владимир Кравцов провел экстренное совещание. А «Институт «Гродногражданпроект» разработал проект по укреплению горы, он уже проходит экспертизу.

Как рассказал главный инженер института «Гродногражданпроект» Рышард Кацынель, будет проведена серьезная работа по укреплению склона с устройством дренажной системы. Вся вода с горы будет собрана и отведена, что полностью устранит возможность появления оползневых явлений. Работы запланированы на 2017 год, на их проведение выделено финансирование.

Напомним, что и прошлой весной на склоне у башни в земле появилась трещина. Снимки тогда публиковало издание «Салідарнасць». За пару лет до этого Костельную башню законсервировали, а грунты вокруг укрепили по новаторской технологии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В райисполкоме считают, что сейчас нет угрозы обрушения Костельной башни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Новый рекорд: Гродно и его окрестности за выходные посетили около 3 тыс. иностранных туристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика