Ситуация со склонами Замковой горы в Новогрудке находится под ежедневным контролем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Новогрудский райисполком.



Так выглядел склон в конце апреля. Фото: Семен Печенко, «Салідарнасць»

В конце апреля с одного из склонов горы осыпался грунт, но «угрозы Костельной башне нет». Об этом заявили в райисполкоме.

«Информация о том, что это оползень, не соответствует действительности, — отметили в райисполкоме. — На одном из склонов произошел разрыв грунта. С тех пор ситуация не ухудшилась. Ведутся плановые работы».

Подобный разрыв был зафиксирован в 2013 году, но с другой стороны горы. Связано это с источниками, которые подмывают склоны.

В главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома сообщили, что в конце апреля по этому поводу губернатор Владимир Кравцов провел экстренное совещание. А «Институт «Гродногражданпроект» разработал проект по укреплению горы, он уже проходит экспертизу.

Как рассказал главный инженер института «Гродногражданпроект» Рышард Кацынель, будет проведена серьезная работа по укреплению склона с устройством дренажной системы. Вся вода с горы будет собрана и отведена, что полностью устранит возможность появления оползневых явлений. Работы запланированы на 2017 год, на их проведение выделено финансирование.

Напомним, что и прошлой весной на склоне у башни в земле появилась трещина. Снимки тогда публиковало издание «Салідарнасць». За пару лет до этого Костельную башню законсервировали, а грунты вокруг укрепили по новаторской технологии.