МИНСК, 2 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности замминистра по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бегуна, сообщили в пресс-службе главы государства.



© Фото: МЧС Беларуси Замминистра по ЧС полковник Бегун задержан за взятку

В марте 2017 года Бегун был задержан по подозрению в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

"Дмитрий Бегун освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси за совершение проступков, дискредитирующих звание работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям", – говорится в указе президента, который был подписан во вторник.

Информацию о задержании Бегуна озвучил 21 марта глава государства Александр Лукашенко во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании "Кроноспан".

По словам президента, Бегуну за совершенное грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.