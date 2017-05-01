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Лукашенко освободил от должности задержанного замглавы МЧС Бегуна

02.05.2017 17:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности замминистра по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бегуна, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко освободил от должности задержанного замглавы МЧС Бегуна
© Фото: МЧС Беларуси
Замминистра по ЧС полковник Бегун задержан за взятку

В марте 2017 года Бегун был задержан по подозрению в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

"Дмитрий Бегун освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси за совершение проступков, дискредитирующих звание работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям", – говорится в указе президента, который был подписан во вторник. 

Информацию о задержании Бегуна озвучил 21 марта глава государства Александр Лукашенко во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании "Кроноспан". 

По словам президента, Бегуну за совершенное грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Находящегося под следствием замминистра по чрезвычайным ситуациям уволили из органов с формулировкой "по дискредитирующим обстоятельствам".

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