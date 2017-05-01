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30 залпов салюта и масштабное 3D-шоу. Как в Минске отметят День Победы

02.05.2017 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Масштабное 3D-шоу впервые пройдет в Минске в День Победы. Что еще ждет горожан на празднике, сообщила первый замминистра культуры Беларуси Ирина Дрига, пишет БЕЛТА.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Вечером 9 мая пройдет праздничный концерт телепроекта „Площадь Победы — 2017“. В концертной программе — театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу, которое пройдет впервые в Минске на двух зданиях позади монумента Победы в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь», — сказала первый замминистра культуры.

Утром 9 мая на проспекте Независимости, на прилегающих к нему улицах, на площади Победы пройдет шествие памяти «Беларусь помнит» с участием общественности города Минска, представителей молодежных и детских организаций, общественных объединений. Они пройдут к площади Победы, неся в руках портреты героев войны, своих родственников как свидетельство памяти о войне и всенародной благодарности поколению победителей.

Для ветеранов на площади Победы будут установлены трибуны, где они встретят шествие. Затем к памятнику на площади Победы будут возложены цветы, завершится церемония массовым исполнением песни «День Победы». Вечером пройдет концерт телепроекта «Площадь Победы — 2017», а завершится празднование 30 залпами салюта.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, днем состоится традиционное шествие.

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