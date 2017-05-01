Три недели назад на подворьях жителей Молодечно по улице Новый Свет (микрорайон Лесные) появился аист. Птица не может летать, поэтому в поисках пищи ходит вблизи жилых домов и по огородам молодечненцев, пишет « Край.бай ».





Жители микрорайона переживают за одинокого аиста, у которого, как они предполагают, проблемы с крылом, и подкармливают его сырыми и вареными куриными яйцами, колбасой.

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— На метр к себе не подпускает, но к тем, кто его кормит, он охотно подходит, — рассказал молодечненец Михаил Послед. На его грядках птица частый гость. — Откуда он взялся никто не знает. Может, изгнанник какой, — предполагает мужчина и добавляет, — просто жалко птицу.

По словам Михаила, в поисках приюта для птицы он через форму обратной связи написал в минский зоопарк. Теперь неравнодушный горожанин ждет ответа.

Местные жители отмечают: аист дружелюбный. Опасения молодечненцев вызывает лишь состояние здоровья пернатого, который не может расправить крылья, чтобы взлететь.





— Як на вуліцы, дык ён ўжо мяне знае. Скажу «хадзі ка мне — дам есці», ён і прыйдзе, — говорит тетя Лида, которая также подкармливает птицу. — Калбасы трошкі дам, яйцо якое звару, бо ен ні батона, ні бульбы — нічога не хоча. Але нешта правае крыло слаба у яго падымаецца.

По мнению специалиста по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Максима Немчинова, в идеале птицу нужно вернуть в природную среду. Если это невозможно сделать, то необходимо найти аисту приют. Это может быть и живой уголок, и зоопарк, и даже частное подворье.





Главный специалист Молодечненской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Танана пояснил, что ни в районе, ни в городе приютов для птиц нет. Возможно, отметил собеседник, стоит обратиться к местным орнитологам-любителям, которые иногда берут птиц, помогают им восстановиться и после отпускают на волю.

Нам удалось связаться с одним из таких энтузиастов Дмитрием Холодинским.

— К сожалению, взять к себе аиста я не смогу. Это крупная птица, которой ежедневно требуется около 1 килограмма мяса или рыбы. А я пенсионер, сам мясо не так часто вижу. Весной аист не погибнет — найдет муху, лягушку. Единственная помощь, которую ему можно оказать, — это поймать и отвезти на болото, — посоветовал орнитолог-любитель.