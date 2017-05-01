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Движение поездов метро остановлено на Автозаводской линии в Минске

02.05.2017 18:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Движение поездов по Автозаводской линии временно остановлено, сообщил во вторник Минский метрополитен.

Поезда на второй линии минской подземки перестали ходить в 18:10 вторника.

"Движение по Автозаводской линии метрополитена остановлено по техническим причинам", — говорится в сообщении метрополитена.

В пресс-службе метро также сообщили, что в настоящее время идет выяснение обстоятельств.

 
Теги: Минск
 
 
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В столичной подземке заявляют, что в настоящее время ведется выяснение обстоятельств прекращения движения составов на линии.

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