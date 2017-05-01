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Движение поездов метро остановлено на Автозаводской линии в Минске
02.05.2017 18:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Движение поездов по Автозаводской линии временно остановлено, сообщил во вторник Минский метрополитен.
Поезда на второй линии минской подземки перестали ходить в 18:10 вторника.
"Движение по Автозаводской линии метрополитена остановлено по техническим причинам", — говорится в сообщении метрополитена.
В пресс-службе метро также сообщили, что в настоящее время идет выяснение обстоятельств.
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В столичной подземке заявляют, что в настоящее время ведется выяснение обстоятельств прекращения движения составов на линии.
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