МИНСК, 2 мая — Sputnik. Движение поездов по Автозаводской линии временно остановлено, сообщил во вторник Минский метрополитен.

Поезда на второй линии минской подземки перестали ходить в 18:10 вторника.

"Движение по Автозаводской линии метрополитена остановлено по техническим причинам", — говорится в сообщении метрополитена.

Движение по Автозаводской линии метрполитена остановлено по техническим причинам. Идет выяснение обстоятельств. — Minskmetro (@minmetro) 2 мая 2017 г.

В пресс-службе метро также сообщили, что в настоящее время идет выяснение обстоятельств.