|
Движение по Автозаводской линии метро было временно приостановлено
02.05.2017 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Движение по Автозаводской линии метро в Минске было временно приостановлено.
«Задержка от 7 минут и более», — уточнил официальный представитель столичного метрополитена Андрей Кузьмин. Причины приостановки выясняются.
Движение по всей Автозаводской линии возобновлено в 18.21.
«Временно ограничивается доступ пассажиров на станции Автозаводской линии до выяснения обстоятельств остановки движения поездов по линии», — добавили в метрополитене.
(Будет дополнено.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины выясняются.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии