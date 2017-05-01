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Движение по Автозаводской линии метро было временно приостановлено

02.05.2017 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Движение по Автозаводской линии метро в Минске было временно приостановлено.

«Задержка от 7 минут и более», — уточнил официальный представитель столичного метрополитена Андрей Кузьмин. Причины приостановки выясняются.

Движение по всей Автозаводской линии возобновлено в 18.21.

«Временно ограничивается доступ пассажиров на станции Автозаводской линии до выяснения обстоятельств остановки движения поездов по линии», — добавили в метрополитене.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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