Такое решение 2 мая принял суд Советского района областного центра. Заместителя председателя Объединенной гражданской партии задержали вчера сразу после первомайского митинга .





Процесс проходил за закрытыми дверями, на заседание никого не пустили, даже сына Полякова, которого сотрудники милиции вывели в коридор. При этом было слышно, как судья Елена Шайн объявила, что дело рассматривается в открытом режиме.

Когда гомельчанина выводили из зала, он успел крикнуть, что наказан 15 сутками ареста по двум статьям — 23.4 (Неподчинение сотрудникам милиции) и 23.34 (Нарушение порядка проведения массовых мероприятий).

Во время первомайского митинга Василий Поляков с бело-красно-белым флагом стоял за ограждением площадки, на которой проходил разрешенный властями митинг представителей левых.

После акции к Полякову подошли милиционеры и предложили пройти с ними в служебную машину — мужчина подчинился, сел в автомобиль и был задержан.