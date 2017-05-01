﻿ В Гомеле на 15 суток ареста осужден зампредседателя ОГП Василий Поляков. 21.by
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В Гомеле на 15 суток ареста осужден зампредседателя ОГП Василий Поляков

02.05.2017 18:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Такое решение 2 мая принял суд Советского района областного центра. Заместителя председателя Объединенной гражданской партии задержали вчера сразу после первомайского митинга.


Процесс проходил за закрытыми дверями, на заседание никого не пустили, даже сына Полякова, которого сотрудники милиции вывели в коридор. При этом было слышно, как судья Елена Шайн объявила, что дело рассматривается в открытом режиме.

Когда гомельчанина выводили из зала, он успел крикнуть, что наказан 15 сутками ареста по двум статьям — 23.4 (Неподчинение сотрудникам милиции) и 23.34 (Нарушение порядка проведения массовых мероприятий).

Во время первомайского митинга Василий Поляков с бело-красно-белым флагом стоял за ограждением площадки, на которой проходил разрешенный властями митинг представителей левых.

После акции к Полякову подошли милиционеры и предложили пройти с ними в служебную машину — мужчина подчинился, сел в автомобиль и был задержан.

 
 
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Во время первомайского митинга гомельчанин с бело-красно-белым флагом стоял за ограждением площадки, на которой проходил разрешенный властями митинг...

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