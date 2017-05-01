﻿ Психолог о трагедии в Слониме: в этом ответственны и родители подростка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Психолог о трагедии в Слониме: в этом ответственны и родители подростка

02.05.2017 18:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Семейный психолог Ольга Матюхова считает, что в проявлении подростком агрессии ответственны и его родители, сообщила она  Sputnik.

Психолог о трагедии в Слониме: в этом ответственны и родители подростка
© Фото: Facebook / Леонид Богдан
Убитого скульптора Богдана похоронят в среду

Накануне в Слониме 16-летний молодой человек жестоко убил свою бабушку и дедушку — известного скульптора Леонида Богдана. Пенсионеры нашли у подростка электронную сигарету — в семье разгорелся скандал. Бабушку внук убил с помощью металлического совка и ножа, а дедушку топором. На данный момент подозреваемый задержан и ожидает психолого-психиатрическую экспертизу.

"Агрессия — это реакция борьбы за выживание. Она появляется, когда человек исчерпал все возможные методы удовлетворения своих потребностей, и он протестует", — заметила Матюхова.

По словам Матюховой, у белорусов не сформирована культура выражения эмоций. Попросту, существует запрет на выражение негативных эмоций. Когда ребенок начинает злиться и капризничать, родители часто делают ему замечание. В результате человек не учится выражать, например, гнев, не создавая проблем себе и окружающим. У него накапливается энергия, а она должна найти выход. Поэтому ребенок может реагировать чересчур бурно.

Бурно реагируя, подросток также может поступать, следуя образцу поведения своих родителей  и других значимых для него лиц, так называемое "выученное" поведение, добавила специалист. "Ответственность в подростковой агрессии лежит и на родителях", — уточнила собеседница Sputnik.

В Беларуси это не первый случай проявления агрессии со стороны молодых людей. В 2016 году школьник напал с ножом на учительницу в минской гимназии №74. В октябре этого же года Владислав Казакевич устроил резню бензопилой в ТЦ "Европа".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам специалиста, у нас не сформирована культура выражения эмоций, из-за чего происходят такие инциденты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле на 15 суток ареста осужден зампредседателя ОГП Василий Поляков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика