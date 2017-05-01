МИНСК, 2 мая — Sputnik. Семейный психолог Ольга Матюхова считает, что в проявлении подростком агрессии ответственны и его родители, сообщила она Sputnik.



© Фото: Facebook / Леонид Богдан Убитого скульптора Богдана похоронят в среду

Накануне в Слониме 16-летний молодой человек жестоко убил свою бабушку и дедушку — известного скульптора Леонида Богдана . Пенсионеры нашли у подростка электронную сигарету — в семье разгорелся скандал. Бабушку внук убил с помощью металлического совка и ножа, а дедушку топором. На данный момент подозреваемый задержан и ожидает психолого-психиатрическую экспертизу.

"Агрессия — это реакция борьбы за выживание. Она появляется, когда человек исчерпал все возможные методы удовлетворения своих потребностей, и он протестует", — заметила Матюхова.

По словам Матюховой, у белорусов не сформирована культура выражения эмоций. Попросту, существует запрет на выражение негативных эмоций. Когда ребенок начинает злиться и капризничать, родители часто делают ему замечание. В результате человек не учится выражать, например, гнев, не создавая проблем себе и окружающим. У него накапливается энергия, а она должна найти выход. Поэтому ребенок может реагировать чересчур бурно.

Бурно реагируя, подросток также может поступать, следуя образцу поведения своих родителей и других значимых для него лиц, так называемое "выученное" поведение, добавила специалист. "Ответственность в подростковой агрессии лежит и на родителях", — уточнила собеседница Sputnik.

В Беларуси это не первый случай проявления агрессии со стороны молодых людей. В 2016 году школьник напал с ножом на учительницу в минской гимназии №74 . В октябре этого же года Владислав Казакевич устроил резню бензопилой в ТЦ "Европа" .