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Психолог о трагедии в Слониме: в этом ответственны и родители подростка
02.05.2017 18:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Семейный психолог Ольга Матюхова считает, что в проявлении подростком агрессии ответственны и его родители, сообщила она Sputnik.
© Фото: Facebook / Леонид Богдан
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"Агрессия — это реакция борьбы за выживание. Она появляется, когда человек исчерпал все возможные методы удовлетворения своих потребностей, и он протестует", — заметила Матюхова.
По словам Матюховой, у белорусов не сформирована культура выражения эмоций. Попросту, существует запрет на выражение негативных эмоций. Когда ребенок начинает злиться и капризничать, родители часто делают ему замечание. В результате человек не учится выражать, например, гнев, не создавая проблем себе и окружающим. У него накапливается энергия, а она должна найти выход. Поэтому ребенок может реагировать чересчур бурно.
Бурно реагируя, подросток также может поступать, следуя образцу поведения своих родителей и других значимых для него лиц, так называемое "выученное" поведение, добавила специалист. "Ответственность в подростковой агрессии лежит и на родителях", — уточнила собеседница Sputnik.
В Беларуси это не первый случай проявления агрессии со стороны молодых людей. В 2016 году
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По словам специалиста, у нас не сформирована культура выражения эмоций, из-за чего происходят такие инциденты.
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