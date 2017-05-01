﻿ Обвиненный в гомосексуальности парень убил двух обидчиков. 21 год он проведет в колонии. 21.by
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Обвиненный в гомосексуальности парень убил двух обидчиков. 21 год он проведет в колонии

02.05.2017 19:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Случай жестокого двойного убийства в Гродненской области произошел еще весной 2013 года. Парень оправдывал свой поступок тем, что собутыльники обвинили его в гомосексуальности и угрожали изнасиловать. Подробности в эфире «Альфа-радио» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Убийство произошло в агрогородке Ратичи весной 2013-го. Днем 22-летний парень ремонтировал велосипед с соседом, а вечером они решили выпить. Позже к компании во дворе присоединился еще один мужчина.

«Веселье продолжалось до тех пор, пока приятели не начали предъявлять претензии молодому человеку. Они назвали его гомосексуалистом, а его подругу — женщиной легкого поведения», — рассказывает представитель СК Юлия Гончарова.

Парень пытался возразить, но мужчины пригрозили его изнасиловать. Один из них удерживал парня за шею, а второй начал стягивать брюки.

Молодой человек вырвался, ударил одного ногой по голове, а второго кулаком в челюсть. Но после этого не остановился: взял лыжную палку в сарае и продолжил избиение. Пьяные товарищи сопротивляться не смогли, тем более парень был в хорошей физической форме после службы в армии.

Фигурант остановился только когда увидел кровь. Он облил приятелей водой из колодца и даже делал искусственное дыхание. А потом вытащил за ограду, чтобы «протрезвели» к утру.

Погибших нашли утром соседи. Молодой человек позже признал вину. Его действия были квалифицированы по п. 1,6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство двух лиц с особой жестокостью). Согласно заключению экспертов, в тот момент парень не страдал психическим заболеванием.

Суд приговорил обвиняемого к 21 году лишения свободы в колонии усиленного режима.

 
 
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Это произошло в Гродненской области еще летом 2013 года, сейчас следователи рассказали подробности.

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