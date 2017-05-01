2 мая, выступая в Академии управления при президенте, глава Католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал о « наболевших проблемах » взаимодействия Костела и государства. Католический иерарх упомянул в том числе автозаки на пасхальных процессиях, боязнь иностранных священников и вмешательство идеологов в дела Костела.



Тадеуш Кондрусевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Невозможно заранее знать про всех священников, которые захотят посетить Беларусь как туристы»

Пятидневный безвизовый режим, который Беларусь ввела в этом году, не принимает в расчет такую категорию туристов, как священники, рассказал митрополит. По его словам, каждый католический священник должен ежедневно служить мессу, но в Беларуси иностранцы по-прежнему должны получать на это разрешение уполномоченного по делам религий и национальностей. Для этого епархиальная курия должна за месяц подать пакет документов.

— Невозможно заранее знать про всех священников, которые захотят посетить Беларусь как туристы. Такой священник приходит в костел и просит у настоятеля разрешения служить мессу. Что должен делать настоятель? По закону — отказать, — отметил Кондрусевич. — Складывается парадоксальная ситуация, когда иностранный священник может присутствовать на мессе как верующий, но если станет по другую сторону алтаря и возглавит литургию, одновременно он становится нарушителем закона.

Митрополит отметил, что ему неизвестны другие страны мира, где бы на служение мессы иностранцем требовалось разрешение властей. Римско-Католическая церковь призывает отменить эту норму и в Беларуси.

«По неизвестной причине Беларусь боится иностранных священников»

За последние 25 лет количество ксендзов в Беларуси увеличилось с 60 до почти 400, но Костелу еще требуется помощь священнослужителей из-за рубежа. В то же время разрешения на работу иностранных священников даются не всегда, «а если даются, то в последнее время чаще всего только на шесть месяцев или даже на три».

— По неизвестной причине Беларусь боится иностранных священников. Но сколько костелов уже построено и сколько строится благодаря им! Сколько пастырских благотворительных программ осуществляли и осуществляют эти священники, — отметил митрополит Кондрусевич.

«Костел не требует для себя привилегий»

Тадеуш Кондрусевич рассказал, что до сих пор не подписано соглашение между Апостольским престолом и Беларусью, а отношения между Костелом и государством регулируют статьи 16 и 31 Конституции и закон «О свободе совести и религиозных организациях», который был принят еще в 1992 году.

Этот закон един для всех религий и конфессий, кроме того, многие его положения устарели, считает Католическая церковь Беларуси. По словам Кондрусевича, для полного права на свободу вероисповедания необходимы соглашения, учитывающие особенности разных конфессий и религий.

— Костел не требует для себя никаких привилегий, но только признания прав, необходимых для его деятельности, — сказал Кондрусевич.

«Сколько в одном только Минске долгостроев, и это никому не мешает»

В Беларуси до сих пор нет норм для строительства новых костелов, посетовал католический иерарх. Сроки возведения определяют нормативы для строительства клубов и домов культуры. Но костелы, в отличие от домов культуры, строятся на пожертвования верующих, а не за государственные средства, отметил Кондрусевич.

— Получается, что по этим нормам костел должен быть построен за год, а то и меньше. Как это возможно? Нужно просить в исполкоме разрешение на продление срока строительства, которое дается, как правило, всего на несколько месяцев. За повторное продление сроков строительства Костел платит штраф. А сколько в одном только Минске разных долгостроев, в том числе недостроенный отель возле цирка, и это никому не мешает, — сказал глава Католической церкви Беларуси.

«Кто из сотрудников идеологических отделов окончил католический университет?»

«Большое беспокойство» у Костела вызывает требование некоторых отделов идеологии представлять программу изучения Катехизиса в воскресных школах и списки детей, которые его изучают. Кондрусевич считает это вмешательством во внутренние дела Костела.

— Какова цель таких требований? Проверить правоверность обучения детей? Позвольте спросить: «А судьи кто?» Кто из сотрудников идеологических отделов окончил католический, православный, иудейский, мусульманский или протестантский университет? — отметил митрополит Кондрусевич.

Также он призвал решить вопрос с религиозным воспитанием в школе на факультативной основе, «как это принято во многих странах мира».

«Очевидное присутствие автозаков создавало настроение напряженности»

— Безопасность граждан, наших верующих, во время праздничных массовых богослужений важна для всех, как для Костела, так и для государства. Однако ситуация, которая возникла в этом году во время празднования Пасхи в Минске, совсем не соответствовала настроению главного христианского праздника. Первое, что увидела праздничная пасхальная процессия, выходя из кафедрального костела, — это так называемый автозак, — сказал Кондрусевич.

По мнению Католической церкви, очевидное присутствие спецавтомобилей на пути процессии «создавало настроение напряженности, недоверия к народу, который мирно прославлял воскресшего Христа».

Митрополит уверен, что государство и костел должны научиться совместно разрабатывать такой план действий во время религиозных праздников, который бы не усложнял их проведение. Это в первую очередь касается ежегодного празднования Будславских торжеств (первая пятница и суббота июля) и процессии Божьего Тела в Минске (последняя неделя мая).

Напомним, в конце 2016 года Католическая церковь уже обращалась с упреками в адрес МВД. В открытом письме к министру внутренних дел Тадеуш Кондрусевич высказал недовольство тем, что в последние годы искусственно занижается количество верующих, принимающих участие в рождественских и пасхальных богослужениях. В ответ МВД решило больше не публиковать такие цифры в целях «предотвращения в будущем некорректных манипуляций».