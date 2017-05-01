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Электронные сигареты в Беларуси приравняют к обычным
02.05.2017 20:13 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси борются с вредными привычками. Там решили поставить знак равенства между электронными
Новый законопроект запрещает рекламу электронных сигарет и их продажу несовершеннолетним, а также
Говорил сегодня Александр Лукашенко и о новациях в экономике. Он поддержал идею создания многоформатной топливной карты, а также разрешение на продажу долгов предприятий финансовым организациям.
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