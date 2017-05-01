В Беларуси борются с вредными привычками. Там решили поставить знак равенства между электронными сигаретами и обычными, сообщает телеканал «МИР 24».

Новый законопроект запрещает рекламу электронных сигарет и их продажу несовершеннолетним, а также курение на пляжах, в лифтах и автомобилях в присутствии детей до 14 лет. Купить вейпы можно будет только в специально отведенных местах. При этом Александр Лукашенко поручил доработать проект, учитывая общественное мнение.

«Мне не нужны реформы ради реформ. Если это реформа, то это совершенствование. Если нужна коренная ломка без совершенствования - обоснуйте. Если не хватает чего-то, в том числе норм права, давайте будем принимать решения», - сказал президент.

Говорил сегодня Александр Лукашенко и о новациях в экономике. Он поддержал идею создания многоформатной топливной карты, а также разрешение на продажу долгов предприятий финансовым организациям.