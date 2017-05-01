﻿ Электронные сигареты в Беларуси приравняют к обычным. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Электронные сигареты в Беларуси приравняют к обычным

02.05.2017 20:13 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси борются с вредными привычками. Там решили поставить знак равенства между электронными сигаретами и обычными, сообщает телеканал «МИР 24».

Новый законопроект запрещает рекламу электронных сигарет и их продажу несовершеннолетним, а также курение на пляжах, в лифтах и автомобилях в присутствии детей до 14 лет. Купить вейпы можно будет только в специально отведенных местах. При этом Александр Лукашенко поручил доработать проект, учитывая общественное мнение.

«Мне не нужны реформы ради реформ. Если это реформа, то это совершенствование. Если нужна коренная ломка без совершенствования - обоснуйте. Если не хватает чего-то, в том числе норм права, давайте будем принимать решения», - сказал президент.

Говорил сегодня Александр Лукашенко и о новациях в экономике. Он поддержал идею создания многоформатной топливной карты, а также разрешение на продажу долгов предприятий финансовым организациям.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно новому законопроекту, электронные сигареты нельзя рекламировать и продавать их несовершеннолетним.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Обвиненный в гомосексуальности парень убил двух обидчиков. 21 год он проведет в колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика