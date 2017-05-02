Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, начнутся в Минске 6 мая. В музейно-парковом комплексе «Победа» состоится торжественное открытие памятного знака, посвященного памяти граждан всех национальностей, принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

По словам пресс-секретаря Мингорисполкома Елены Мохор, празднование в городе Дня Победы будет традиционно масштабным: предусматривается комплекс праздничных, культурных, спортивных, информационных и других мероприятий. Всего в столице в праздничные дни их состоится свыше 80. Во Дворце Республики 6 мая пройдет торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств Беларуси. Возложение венков и цветов к монументу Победы состоится днем 9 мая, а вечером пройдет праздничный концерт телепроекта «Площадь Победы — 2017».

После завершения возложения венков и цветов к монументу Победы во всех районах города будут организованы праздничные концерты: развлекательно-игровые программы, спортивные состязания и конкурсы, выставки декоративно-прикладного народного творчества.

Главным местом проведения городского праздника станет площадка у Дворца спорта. В концертных программах примут участие творческие коллективы и исполнители Минска, пройдет выставка-ярмарка мастеров народного творчества. В театрах, концертных залах пройдут тематические показы спектаклей, концертов, а в музеях, библиотеках — выставки, посвященные Дню Победы.

БЕЛТА