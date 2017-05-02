Недавно на полигоне Осиповичский под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил — начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Геннадия Козловского прошли плановые занятия по управлению ракетными ударами с 336‑й реактивной артиллерийской бригадой. На стартовых позициях РСЗО «Смерч» побывал наш корреспондент.



Сухая трава под ботинками неприятно проскрипела, а сильный ветер, мощно ударив в лицо, намекнул, что я здесь — незваный гость. Надеюсь, к реактивщикам суровый полигон будет более снисходителен.

…Вдали стали расти столбы пыли — это боевые машины РСЗО «Смерч» спешно направлялись к стартовым позициям. Не прошло и минуты, как деловая суета охватила весь район: воздух сотрясали звуки работающих двигателей, слышались громкие команды офицеров.

Военнослужащие под руководством командира реактивного артиллерийского дивизиона подполковника Сергея Афанасьева приступили к развертыванию командного пункта.

— Сейчас мы занимаемся непосредственной подготовкой дивизиона к выполнению задачи по предназначению, а именно — нанесению ракетного удара по условному противнику, — пояснил мне офицер. — Устанавливаем радиостанции, налаживаем связь между подразделениями. На этом этапе важна согласованность действий военно­служащих — всех и каждого.

А еще командир дивизиона рассказал о том, что в ходе занятий отрабатываются и вопросы взаимодействия с представителями других воинских частей. При выполнении учебно-боевых задач реактивщикам оказывают поддержку специалисты 927‑го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов и 31‑го навигационно-топографического центра.











Получив приказ на ведение разведки местности, специалисты 927 цпп БАК с помощью специальной переносной катапульты запустили в небо беспилотный летательный аппарат. Благодаря установленной на нем видеоаппаратуре беспилотник позволяет в режиме реального времени фиксировать попадание снарядов в цели.

В это же время военные топографы 31 нтц при помощи спутников устанавливают координаты целей и дирекционные углы, необходимые для более точных пусков. Вся полученная информация передается на командный пункт.

Помимо этого, с помощью ветрового ружья добычей информации о скорости и направлении ветра в пределах стартовой позиции занимается личный состав батареи управления 336 реабр…

В руках у командира вычислительного отделения батареи управления рядового Александра Кириленко небольшой металлический шарик с прикрепленной к нему яркой красной лентой. Это специальная пуля весом 29 граммов — главная часть зондировочного патрона. Ветровое ружье очень напоминает охотничье.

Последовал негромкий хлопок — выстрел. Через несколько секунд «комета» с алым хвостом упала на землю метрах в тридцати. Один из военно­служащих вычислительного отделения направился туда, где приземлилась пуля, для осуществления расчетов.

— Ружье это, разумеется, не простое, а специальное, — подметил в беседе рядовой Александр Кириленко. — Мы совершаем три выстрела. При этом измеряем угол от севера, относительно которого падает пуля, и расстояние до нее. По специальным формулам и таблицам рассчитываем направление и скорость ветра. Затем полученные расчеты передаем на командный пункт для коррекции ракетных ударов.

* * *

…Тем временем на стартовых позициях полным ходом шла предпусковая подготовка. Сняв в мгновение ока маскировочные сети с боевых машин, военнослужащие расчетов принялись загружать в направляющие 122‑миллиметровые реактивные снаряды.

Вот уже несколько лет военнослужащие 336 реабр используют в учебно-боевых целях специальные вкладные стволы, которые позволяют производить пуски снарядами от РСЗО «Град». Это значительно расширяет возможности в плане практики, обучения личного состава. Ведь белорусские полигоны не предназначены для пусков штатными 300‑миллиметровыми снарядами. А «спички» (так называют реактивщики «градовские» снаряды) позволяют осваивать РСЗО «Смерч» с боевыми пусками.

— Скоро будет жарко, — поеживаясь от вездесущего ветра, произнес начальник расчета боевой машины старший прапорщик Андрей Липский. — Все три боевые машины укомплектованы полностью — по двенадцать снарядов в каждой. Да, мы с большим нетерпением ждем пусков!.. Подчиненный личный состав прошел серьезную подготовку — как теоретическую, так и практическую. Поэтому я уверен: результаты пусков будут хорошими.

Андрей еще и пообещал, что зрелище будет превосходным! И, немного опережая события, хочется сказать: старший прапорщик Липский не соврал — во время пусков полигон буквально утонул в огне…

Приняв от подчиненных доклад о загрузке пакетов снарядами, начальник расчета другой боевой машины лейтенант Евгений Александренко подал команду: «Расчет — к бою!». Боевая работа началась: механики-водители запустили двигатели грозных машин, а начальники расчетов принялись вводить данные полетного задания, уточнять местонахождение целей…

Ключи боевых машин — в положении «Работа». По радиостанциям поочередно «пробежали» доклады начальников расчетов боевых машин: батарея полностью готова к пускам.

Затишье. Не перед бурей — перед «Смерчем». От волнения в кончиках пальцев начинает покалывать. Сложно даже вообразить, какое напряжение сейчас испытывают ребята, что находятся внутри боевых машин…

Затяжной залп из всех машин!

Мощный гул вперемешку со свистом — так «звучат» «градовские» снаряды. Короткие вспышки — и одна за другой «спички» ушли в небо. Показалось, что главный удар приняли на себя хмурые облака. Но звуки разрывающихся где-то вдалеке снарядов говорят об обратном — больше всего досталось целям.

Стартовые позиции полностью погрузились в белый дым. Что-либо различить в этой пелене было практически невозможно.

А когда дым рассеялся, оказалось, что за его стеной голая степь полигонная! Батарея давно скрылась из виду. Лишь где-то вдалеке был слышен звук рычащих двигателей…

Позже, после пусков, которые, кстати, прошли весьма успешно, впечатлениями поделился лейтенант Евгений Александренко. Примечательно, что он решил встать на военную стезю после прохождения срочной военной службы в 336 реабр, теперь занимает должность начальника расчета боевой машины в родной бригаде. Подчиненные его уважают, а командиры — ценят.

— Честно, прежде и не думал, что свяжу свою жизнь с армией, — признался Евгений. — На срочной службе понравилось. Тогда и решил: почему бы и нет — коллектив хороший, служба интересная. С должностью справляюсь, да и старшие товарищи всегда помогают. А что касается пусков, все прошло как надо! Каждый был на своем месте и ответственно подошел к выполнению поставленной задачи.

Свою оценку действиям подчиненных дал командир 336 реабр полковник Александр Тишкевич.

— Я удовлетворен тем, как прошли занятия по управлению ракетными ударами, — подытожил Александр Владимирович. — Должная подготовка всегда берет свое, вот и результат — точные пуски. Но останавливаться на достигнутом нельзя — нужно двигаться вперед, покорять новые высоты.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора