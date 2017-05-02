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«Звезда» пленительного счастья

02.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Вооруженных Силах в октябре 2016 — январе 2017 года проходил XX телевизионный фестиваль армейской песни «Звезда». В преддверии Дня Победы, 28 апреля в Центральном Доме офицеров состоялась торжественная церемония награждения и гала-концерт лауреатов юбилейного фестиваля.

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура отметил, что в фестивале за время его существования приняло участие более 16 тысяч конкурсантов, свыше полутора тысяч стали лауреатами. Многие из артистов и сейчас прославляют армейскую культуру, выступая на различных площадках нашей страны и за ее пределами.

Александр Николаевич поздравил конкурсантов с победой, отметил, что понимает, как непросто было добиться таких результатов, что в этом есть вклад не только самих конкурсантов, но и их родителей и руководителей.

Председатель оргкомитета телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда» начальник ансамбля — художественный руководитель Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь заслуженный артист Республики Беларусь полковник Владимир Воропаев подчеркнул, что в этот раз в фестивале участвовали особенно сильные конкурсанты, среди них были и обладатели уникальных вокальных данных, и определить лучших было непросто. Изначально в конкурсе участвовало порядка 500 человек, а к заключительному этапу — гала-концерту — пришли сильнейшие.

— Есть исполнители, которых я бы хотел пригласить в Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. И такие примеры у нас уже есть. Так, в нашем ансамбле служат талантливые вокалисты Евгений Гуща и Валерий Гресик — военнослужащие, которые в свое время были лауреатами фестиваля. Мы стараемся заметить и поддержать талантливую молодежь.

В номинации «Вокальные группы и ансамбли» лауреатом первой премии стал ансамбль «Патриот» Военной академии Республики Беларусь под руководством Ольги Шутко.

— На победу мы надеялись, ребята старались и показали яркий номер, — поясняет Ольга Шутко.


Рядовой резерва Андрей Микульчик

 
 
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В Вооруженных Силах в октябре 2016 — январе 2017 года проходил XX телевизионный фестиваль армейской песни...

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