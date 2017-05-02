В минувшую субботу в Республиканском Доме ДОСААФ состоялось чествование представителей средств массовой информации, принявших активное участие в республиканском творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ вопросов патриотического воспитания граждан, истории, деятельности и развития

ДОСААФ, посвященного 90‑летию оборонного общества. «Белорусская военная газета. Во славу Родины» уверенно победила в номинации «Лучший информационный партнер ДОСААФ» среди республиканских печатных СМИ.

В мероприятии принял участие председатель Центрального совета ДОСААФ

генерал-майор запаса Иван Дырман. Перед тем как наградить номинантов конкурса, он поблагодарил всех журналистов за профессионализм и компетентность при освещении в СМИ деятельности оборонного общества.