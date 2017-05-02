﻿ Наша газета – победитель творческого конкурса ДОСААФ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наша газета – победитель творческого конкурса ДОСААФ

02.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

В минувшую субботу в Республиканском Доме ДОСААФ состоялось чествование представителей средств массовой информации, принявших активное участие в республиканском творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ вопросов патриотического воспитания граждан, истории, деятельности и развития

ДОСААФ, посвященного 90‑летию оборонного общества. «Белорусская военная газета. Во славу Родины» уверенно победила в номинации «Лучший информационный партнер ДОСААФ» среди республиканских печатных СМИ.

В мероприятии принял участие председатель Центрального совета ДОСААФ

генерал-майор запаса Иван Дырман. Перед тем как наградить номинантов конкурса, он поблагодарил всех журналистов за профессионализм и компетентность при освещении в СМИ деятельности оборонного общества.


Журналист нашей газеты Игорь Жук (справа) берет интервью
у начальника Минского аэроклуба ДОСААФ Николая Мочанского

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую субботу в Республиканском Доме ДОСААФ состоялось чествование представителей средств массовой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
У авиаторов – праздник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика